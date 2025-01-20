Электрические подстанции и объекты теплоснабжения строят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строящихся объектах.

Об этом пишет официальный сайт столичного акимата.

"Проводим системную работу по обеспечению столицы дополнительными объектами жизнеобеспечения. Они позволяют подавать городу тепло, воду, электричество и др. Благодаря таким введенным объектам, как газовые тепловые станции "Туран" и "Юго-Восток", ТЭЦ-3 (первый этап), отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час.

Фото: акимат города Астаны

Для обеспечения города дополнительным теплоснабжением на будущие годы уже начали строить новую газовую тепловую станцию "Тельмана". На данный момент ведутся строительно-монтажные работы по фундаменту и забивке свай. Данный проект позволит обеспечить столицу стабильным теплоснабжением еще 80 тыс. населения. Планируем завершить строительство ГТС "Тельмана" в 2026 году.

Фото: акимат города Астаны

Кроме того, в текущем году планируем завершить строительство ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем. Первый этап данного объекта завершили и ввели в эксплуатацию осенью 2023 года.

Также ведем системную работу по сетям электричества. Ведем строительство ряда электрических подстанций. К примеру, подстанция "Арай" уже готова на 96%. Данный проект позволит обеспечить столицу бесперебойным качественным электроснабжением мощностью 80 МВА. Его мы завершим в первом полугодии текущего года.

Фото: акимат города Астаны

Также ведем строительство подстанции "Казбек". Данный проект позволит обеспечить жилой массив "Железнодорожный" надежным и бесперебойным электроснабжением мощностью 80 МВА. Планируется завершить объект в 2026 году.

Качество проживания в городе в первую очередь зависит от работы объектов жизнеобеспечения", — написал аким столицы.