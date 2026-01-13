#Казахстан в сравнении
События

В Павлодаре сторож избил 13-летнего ребенка с аутизмом

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:18 Фото: pexels
В Павлодарской области искусственный интеллект (ИИ) помог зафиксировать случай насилия над ребенком с психоневрологическими нарушениями, сообщает Zakon.kz.

Известно, в медико-социальном учреждении Павлодарской области, оказывающем специальные социальные услуги детям с психоневрологическими нарушениями, с помощью камер видеонаблюдения внедрена система, которая анализирует поведение и выявляет признаки агрессии – удары, крики, падения – как со стороны персонала, так и со стороны воспитанников.

Так, 30 декабря 2025 года искусственный интеллект зафиксировал побои 13-летнего ребенка с аутизмом, нанесенные сторожем областного психоневрологического центра.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 109-1 Уголовного кодекса".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Стоит уточнить, что с момента запуска проекта это уже второй случай выявления побоев детей: ранее один из санитаров центра был привлечен к уголовной ответственности и освобожден от занимаемой должности.

12 января 2026 года в пресс-службе Департамент полиции (ДП) Карагандинской области заявили о банде, которая держала в страхе детей и вымогала у них миллионы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
