В Павлодаре сторож избил 13-летнего ребенка с аутизмом
Известно, в медико-социальном учреждении Павлодарской области, оказывающем специальные социальные услуги детям с психоневрологическими нарушениями, с помощью камер видеонаблюдения внедрена система, которая анализирует поведение и выявляет признаки агрессии – удары, крики, падения – как со стороны персонала, так и со стороны воспитанников.
Так, 30 декабря 2025 года искусственный интеллект зафиксировал побои 13-летнего ребенка с аутизмом, нанесенные сторожем областного психоневрологического центра.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 109-1 Уголовного кодекса".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области
Стоит уточнить, что с момента запуска проекта это уже второй случай выявления побоев детей: ранее один из санитаров центра был привлечен к уголовной ответственности и освобожден от занимаемой должности.
