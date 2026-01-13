#Казахстан в сравнении
Общество

Новый уровень мошенничества: подростки из Жетысу обманывали магазины с помощью ИИ

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 15:15 Фото: unsplash
В области Жетысу пресечена деятельность мошеннической группы несовершеннолетних, использовавших искусственный интеллект (ИИ) для подделки чеков, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 13 января 2026 года, поделились в пресс-службе областной прокуратуры:

"Установлено, что трое несовершеннолетних, используя искусственный интеллект для генерации поддельных банковских чеков, ввели в заблуждение продавцов местных торговых точек и неоднократно похищали товары. Факт противоправной деятельности был оперативно выявлен после обращений предпринимателей, заметивших критические расхождения между фактическими поступлениями денежных средств на счета и предъявленными покупателями электронными чеками".

По данному факту начато досудебное расследование по признакам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору и неоднократно.

"Прокуратура области Жетысу призывает предпринимателей и всех граждан к повышенной и постоянной бдительности, а также настоятельно рекомендует проверять оплату исключительно через официальные мобильные приложения банков", – заключили в пресс-службе надзорного органа.

12 января 2026 года в МВД заявили, что в последнее время в Казахстане участились случаи интернет-мошенничества. Отмечалось, что злоумышленники используют дипфейк и искусственный интеллект в мессенджерах и соцсетях, применяя изображения известных людей, чтобы заманить людей в "инвестиционные проекты" и "фонды" с обещанием быстрой и гарантированной прибыли.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
