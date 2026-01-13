#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
События

Почти полтонны опасного чая изъяли из продажи в Актюбинской области

477 кг чая изъяли из продажи в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 19:40 Фото: pixabay
В Актюбинской области больше 1900 упаковок чая возвращены поставщику из-за того, что не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что ранее главный государственный санитарный врач Казахстана ввел временные санитарные меры по запрету ввоза и реализации черного чая, не соответствующего требованиям техрегламента Таможенного союза.

В Актюбинской области для контрольного закупа приобрели и исследовали 20 образцов чая. 15 проб не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза. Они имели в своем составе пищевые красители желтый "солнечный закат" (Е110) и тартразин (Е102), использование которых в чае не допускается.

"Выдали 10 постановлений главного государственного санитарного врача области о применении мер оперативного реагирования об изъятии и отзыве с реализации продукции. На основании постановления снято с реализации и возвращено поставщику 477 кг (1909 штук) чая", – пояснили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Отметим, под запретом на ввоз и реализацию оказались популярные марки чая, которые произвели ТОО и ИП в Астане, Алматы и Алматинской области.

В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки, согласно данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. В ходе контрольных закупок и санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что некоторые виды черного чая содержат запрещенные пищевые красители – тартразин (E102), "солнечный закат" (E110) и понсо 4R (E124), использование которых в чае не допускается.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки
09:09, 06 января 2026
В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки
В Казахстане с 1 декабря 2024 года изменится порядок ввоза транспортных средств юрлицами
18:34, 18 ноября 2024
В Казахстане с 1 декабря 2024 года изменится порядок ввоза транспортных средств юрлицами
Трассу закрыли из-за опасности размыва в Актюбинской области
00:03, 28 марта 2024
Трассу закрыли из-за опасности размыва в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: