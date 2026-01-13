Почти полтонны опасного чая изъяли из продажи в Актюбинской области

В Актюбинской области больше 1900 упаковок чая возвращены поставщику из-за того, что не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что ранее главный государственный санитарный врач Казахстана ввел временные санитарные меры по запрету ввоза и реализации черного чая, не соответствующего требованиям техрегламента Таможенного союза.

В Актюбинской области для контрольного закупа приобрели и исследовали 20 образцов чая. 15 проб не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза. Они имели в своем составе пищевые красители желтый "солнечный закат" (Е110) и тартразин (Е102), использование которых в чае не допускается.

"Выдали 10 постановлений главного государственного санитарного врача области о применении мер оперативного реагирования об изъятии и отзыве с реализации продукции. На основании постановления снято с реализации и возвращено поставщику 477 кг (1909 штук) чая", – пояснили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Отметим, под запретом на ввоз и реализацию оказались популярные марки чая, которые произвели ТОО и ИП в Астане, Алматы и Алматинской области.

В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки, согласно данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. В ходе контрольных закупок и санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что некоторые виды черного чая содержат запрещенные пищевые красители – тартразин (E102), "солнечный закат" (E110) и понсо 4R (E124), использование которых в чае не допускается.