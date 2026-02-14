#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Происшествия

Поломка автомобиля и снежный занос: эвакуация в Актюбинской области

автомобиль сломался на заснеженной дороге в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 21:49 Фото: freepik
На территории Темирского района Актюбинской области, в 20 км от районного центра, легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности и не смог продолжить движение. В салоне находились три человека, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, из-за сильного ветра и переметенных участков дороги люди не могли самостоятельно добраться до населенного пункта.

"На место происшествия оперативно выехали спасатели. С помощью специального вездехода они преодолели сложный участок местности и эвакуировали людей. Пострадавшие были доставлены в районный центр и в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 100 человек эвакуировали спасатели из снежных заносов за неделю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Три автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе в ВКО
21:41, 15 марта 2025
Три автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе в ВКО
Грузовик застрял в снежном заносе на трассе в Костанайской области
18:09, 15 января 2025
Грузовик застрял в снежном заносе на трассе в Костанайской области
Три человека застряли в снежном плену в Костанайской области
22:17, 04 марта 2025
Три человека застряли в снежном плену в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучшему конькобежцу Казахстана не удалось выиграть медаль на дебютной Олимпиаде
21:39, Сегодня
Лучшему конькобежцу Казахстана не удалось выиграть медаль на дебютной Олимпиаде
Конькобежки из Казахстана проиграли в четвертьфинале Олимпиады
20:46, Сегодня
Конькобежки из Казахстана проиграли в четвертьфинале Олимпиады
Казахстанская дзюдоистка будет бороться в финале международного турнира
20:29, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка будет бороться в финале международного турнира
Чудовищным поражением завершилась гонка казахстанских биатлонисток на Олимпиаде
19:55, Сегодня
Чудовищным поражением завершилась гонка казахстанских биатлонисток на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: