Поломка автомобиля и снежный занос: эвакуация в Актюбинской области

На территории Темирского района Актюбинской области, в 20 км от районного центра, легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности и не смог продолжить движение. В салоне находились три человека, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, из-за сильного ветра и переметенных участков дороги люди не могли самостоятельно добраться до населенного пункта.

"На место происшествия оперативно выехали спасатели. С помощью специального вездехода они преодолели сложный участок местности и эвакуировали людей. Пострадавшие были доставлены в районный центр и в медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 100 человек эвакуировали спасатели из снежных заносов за неделю.