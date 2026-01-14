#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
События

Казахстан делает ставку на чтение: подписан стратегический меморандум

чтение в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 19:19 Фото: ОФ "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация"
14 января 2026 года в Алматы в здании Республиканской научно-педагогической библиотеки Министерства просвещения РК состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между библиотекой и Общественным фондом "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация", сообщает Zakon.kz.

Документ подписали директор Республиканской научно-педагогической библиотеки Алия Шуратовна Сайдембаева и со-председатель фонда Шыңғыс Жұмағали.

Меморандум закрепляет партнерство в реализации проекта "Читающая нация", реализуемого в рамках инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Сотрудничество направлено на формирование устойчивой культуры чтения, а также на продвижение литературы, которая прививает ключевые ценности: патриотизм, уважение к национальному культурному наследию, духовно-нравственные ориентиры, ответственность и стремление к знаниям.

Особое внимание в совместной работе будет уделено экспертному отбору и рекомендациям книг, которые не только развивают читательские навыки, но и способствуют воспитанию важных общественных и личностных ценностей. Списки литературы для участников проекта формируются с учетом возрастных особенностей, включая произведения казахстанской и мировой классики, отражающие национальное наследие, вечные человеческие идеалы и современные вызовы.

Фото: ОФ "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация"

В рамках подписанного меморандума стороны договорились совместно формировать рекомендованные для чтения списки книг, направленные на воспитание духовных, культурных и гражданских ценностей, разрабатывать вопросы, темы эссе и другие конкурсные материалы для отборочных и финальных этапов проекта, организовывать совместные мероприятия, акции и инициативы, направленные на популяризацию чтения как одной из ключевых основ развития прогрессивной и интеллектуальной нации.

"Подписание этого меморандума – важный шаг в развитии партнерства между государственным и общественным секторами. Республиканская научно-педагогическая библиотека обладает экспертизой в области продвижения чтения, и мы рады объединить усилия с фондом "Читающая нация", чтобы сделать чтение неотъемлемой частью жизни каждого казахстанца", – отметила директор Республиканской научно-педагогической библиотеки Алия Шуратовна Сайдембаева.

Со-председатель фонда "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" Шыңғыс Жұмағали подчеркнул, что проект "уже показал свою эффективность в пилотных регионах, где участвуют сотни тысяч человек".

"Сотрудничество с ведущей педагогической библиотекой страны позволит нам вывести проект на новый уровень: обеспечить качественный отбор литературы, которая формирует патриотизм, нравственные ценности и критическое мышление, а также профессиональную экспертизу и еще более широкое вовлечение школьников, студентов, педагогов и семей", – подчеркнул со-председатель фонда "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" Шыңғыс Жұмағали.

Как отметила член попечительского совета фонда Айман Мирзахметова, "чтение – это не просто навык, это инструмент формирования сильной, духовно богатой и конкурентоспособной нации".

"Мы уверены, что совместная работа по подбору книг, прививающих любовь к Родине, уважение к культуре и ответственность перед будущим, внесет значимый вклад в духовное обновление Казахстана. Бизнес и общество должны активно поддерживать такие инициативы, чтобы чтение стало настоящей национальной ценностью", – заявила член попечительского совета фонда Айман Мирзахметова.

По словам члена попечительского совета фонда Макбал Кусаиновой, развитие культуры чтения напрямую связано с укреплением ценностных ориентиров молодежи и всего общества.

Фото: ОФ "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация"

"Через книги мы можем эффективно передавать патриотизм, этику, уважение к традициям и стремление к саморазвитию. Наше партнерство с библиотекой и фондом позволит сделать доступ к такой литературе шире, а процесс чтения – более осмысленным и вдохновляющим. Это вклад в будущее Казахстана как прогрессивной и читающей нации", – отметила Кусаинова.

Проект реализуется Общественным фондом "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" при поддержке партии AMANAT, акиматов регионов и бизнес-партнеров. В сентябре 2025 года проект стартовал в пилотном режиме в Карагандинской, Костанайской областях и Шымкенте, где уже участвуют более 189 тыс. человек. В 2026 году планируется масштабирование на все 20 регионов Казахстана с охватом свыше 1 млн участников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Аэропорт Алматы и Федерация волейбола намерены тесно сотрудничать
17:53, 31 января 2025
Аэропорт Алматы и Федерация волейбола намерены тесно сотрудничать
Министерство обороны РК и КФФ подписали меморандум о сотрудничестве
19:49, 22 июня 2023
Министерство обороны РК и КФФ подписали меморандум о сотрудничестве
Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сохранении снежного барса
11:19, 20 октября 2024
Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сохранении снежного барса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: