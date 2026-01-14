Казахстан делает ставку на чтение: подписан стратегический меморандум

14 января 2026 года в Алматы в здании Республиканской научно-педагогической библиотеки Министерства просвещения РК состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между библиотекой и Общественным фондом "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация", сообщает Zakon.kz.

Документ подписали директор Республиканской научно-педагогической библиотеки Алия Шуратовна Сайдембаева и со-председатель фонда Шыңғыс Жұмағали.

Меморандум закрепляет партнерство в реализации проекта "Читающая нация", реализуемого в рамках инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Сотрудничество направлено на формирование устойчивой культуры чтения, а также на продвижение литературы, которая прививает ключевые ценности: патриотизм, уважение к национальному культурному наследию, духовно-нравственные ориентиры, ответственность и стремление к знаниям.

Особое внимание в совместной работе будет уделено экспертному отбору и рекомендациям книг, которые не только развивают читательские навыки, но и способствуют воспитанию важных общественных и личностных ценностей. Списки литературы для участников проекта формируются с учетом возрастных особенностей, включая произведения казахстанской и мировой классики, отражающие национальное наследие, вечные человеческие идеалы и современные вызовы.

Фото: ОФ "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация"

В рамках подписанного меморандума стороны договорились совместно формировать рекомендованные для чтения списки книг, направленные на воспитание духовных, культурных и гражданских ценностей, разрабатывать вопросы, темы эссе и другие конкурсные материалы для отборочных и финальных этапов проекта, организовывать совместные мероприятия, акции и инициативы, направленные на популяризацию чтения как одной из ключевых основ развития прогрессивной и интеллектуальной нации.

"Подписание этого меморандума – важный шаг в развитии партнерства между государственным и общественным секторами. Республиканская научно-педагогическая библиотека обладает экспертизой в области продвижения чтения, и мы рады объединить усилия с фондом "Читающая нация", чтобы сделать чтение неотъемлемой частью жизни каждого казахстанца", – отметила директор Республиканской научно-педагогической библиотеки Алия Шуратовна Сайдембаева.

Со-председатель фонда "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" Шыңғыс Жұмағали подчеркнул, что проект "уже показал свою эффективность в пилотных регионах, где участвуют сотни тысяч человек".



"Сотрудничество с ведущей педагогической библиотекой страны позволит нам вывести проект на новый уровень: обеспечить качественный отбор литературы, которая формирует патриотизм, нравственные ценности и критическое мышление, а также профессиональную экспертизу и еще более широкое вовлечение школьников, студентов, педагогов и семей", – подчеркнул со-председатель фонда "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" Шыңғыс Жұмағали.

Как отметила член попечительского совета фонда Айман Мирзахметова, "чтение – это не просто навык, это инструмент формирования сильной, духовно богатой и конкурентоспособной нации".

"Мы уверены, что совместная работа по подбору книг, прививающих любовь к Родине, уважение к культуре и ответственность перед будущим, внесет значимый вклад в духовное обновление Казахстана. Бизнес и общество должны активно поддерживать такие инициативы, чтобы чтение стало настоящей национальной ценностью", – заявила член попечительского совета фонда Айман Мирзахметова.

По словам члена попечительского совета фонда Макбал Кусаиновой, развитие культуры чтения напрямую связано с укреплением ценностных ориентиров молодежи и всего общества.

Фото: ОФ "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация"

"Через книги мы можем эффективно передавать патриотизм, этику, уважение к традициям и стремление к саморазвитию. Наше партнерство с библиотекой и фондом позволит сделать доступ к такой литературе шире, а процесс чтения – более осмысленным и вдохновляющим. Это вклад в будущее Казахстана как прогрессивной и читающей нации", – отметила Кусаинова.

Проект реализуется Общественным фондом "Кітап оқитын ұлт – Читающая нация" при поддержке партии AMANAT, акиматов регионов и бизнес-партнеров. В сентябре 2025 года проект стартовал в пилотном режиме в Карагандинской, Костанайской областях и Шымкенте, где уже участвуют более 189 тыс. человек. В 2026 году планируется масштабирование на все 20 регионов Казахстана с охватом свыше 1 млн участников.