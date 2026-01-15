#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.43
594.86
6.49
События

Новую зону отдыха открыли между Рыскулова и Райымбека в Алматы

дорожки, заборы, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 09:19 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы между проспектами Рыскулова и Райымбека на берегу реки Большая Алматинка открыли новую зону отдыха. Об этом Zakon.kz сегодня, 15 января 2026 года, рассказали в пресс-службе городского акимата.

По данным ведомства, на месте установлены малые архитектурные формы, опоры наружного освещения, реализован арт-объект "Шанырак" как символ уюта и единства.

Кроме того, высажены деревья и обустроены газоны, внедрена современная система автополива, выполнено асфальтирование и укладка брусчатки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Одна из жительниц Алатауского района подчеркнула, что раньше этот участок горожане обходили стороной.

Немного ранее были названы топ-места для путешествий в 2026 году. Об этом можно узнать тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Новая зона отдыха появилась в Алматы
15:34, 03 января 2024
Новая зона отдыха появилась в Алматы
В Алматы появилась новая пешеходная зона
09:10, 08 ноября 2023
В Алматы появилась новая пешеходная зона
Новая воркаут-зона появилась на месте пустыря в Алматы
10:29, 05 января 2024
Новая воркаут-зона появилась на месте пустыря в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: