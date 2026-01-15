Новую зону отдыха открыли между Рыскулова и Райымбека в Алматы

В Алматы между проспектами Рыскулова и Райымбека на берегу реки Большая Алматинка открыли новую зону отдыха. Об этом Zakon.kz сегодня, 15 января 2026 года, рассказали в пресс-службе городского акимата.

По данным ведомства, на месте установлены малые архитектурные формы, опоры наружного освещения, реализован арт-объект "Шанырак" как символ уюта и единства.

Кроме того, высажены деревья и обустроены газоны, внедрена современная система автополива, выполнено асфальтирование и укладка брусчатки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Одна из жительниц Алатауского района подчеркнула, что раньше этот участок горожане обходили стороной.

