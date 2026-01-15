"Аралтуз" встречает свое столетие – социальная ответственность, преемственность и уважение к труду

Столетний юбилей – это не просто дата в календаре, а важная веха, подведение итогов большого пути и одновременно точка опоры для будущего.

В год 100-летия "Аралтуз" делает акцент на главном – людях, которые на протяжении десятилетий создавали, сохраняли и развивали одно из старейших промышленных предприятий страны.

С 1 января текущего года в компании было принято принципиальное и выверенное решение: заработная плата всего производственного персонала увеличена на 10%. Повышение коснулось работников всех подразделений – от ключевых производственных участков до вспомогательных служб – и стало логичным продолжением системной социальной политики предприятия.

В компании подчеркивают, что речь идет не о разовой мере, а о последовательной стратегии, направленной на укрепление социальной стабильности, повышение престижности рабочих профессий и формирование уверенности сотрудников в завтрашнем дне.

Президент АО "Аралтуз" Нурлан Айтказин отметил, что столетняя история предприятия невозможна без людей, стоящих за производственными показателями и технологическими процессами:

"Сто лет истории "Аралтуз" – это в первую очередь история человеческого труда. Это судьбы, поколения, профессиональная гордость и ежедневная ответственность. Наш завод строился руками людей, которые вкладывали в него не только знания и опыт, но и часть своей жизни. Повышение заработной платы – это выражение нашего уважения к тем, кто своим трудом обеспечивает устойчивость и развитие предприятия".

Особое, по-настоящему символическое значение в юбилейный год имеет вручение памятных медалей сотрудникам, проработавшим в компании более 10 лет. Эти награды стали знаком признания профессиональной верности, мастерства и вклада в сохранение производственных традиций.

По словам президента, именно такие сотрудники формируют внутренний стержень предприятия.

"Люди с многолетним стажем – это носители корпоративной памяти и культуры. Они передают опыт молодым специалистам, задают стандарты ответственности и качества. Для нас важно, чтобы их вклад был не только замечен, но и достойно отмечен", – сказал президент АО "Аралтуз" Нурлан Айтказин.

В руководстве предприятия подчеркивают: внимание к кадрам – не юбилейный жест, а фундаментальный принцип работы компании. Социальная устойчивость коллектива напрямую влияет на производственную надежность, качество продукции и долгосрочные перспективы развития.

"Когда человек чувствует уважение, справедливое отношение и уверенность в будущем, он работает с полной отдачей. Мы строим развитие "Аралтуз" на доверии, взаимной ответственности и уважении к труду каждого сотрудника", – подчеркнул президент.

Юбилейные инициативы стали отражением философии компании, которая на протяжении века остается неизменной: бережное отношение к людям, преемственность поколений и ответственность перед регионом. Столетняя история "Аралтуз" продолжается – с опорой на опыт, сильную команду и уверенный взгляд в будущее.

Фото: Аралтуз

Партнерский материал