"Страна реализовала свой шанс": почему День Независимости так важен для Казахстана

Сегодня, 16 декабря, Казахстан отмечает День Независимости. И это не просто очередная красная дата в календаре, а момент, когда следует оглянуться назад и оценить непростой путь, пройденный Казахстаном за последние 33 года. О глубоком значении этого праздника – в материале Zakon.kz.

Как известно, Казахстан обрел суверенитет в 1991 году, через год после принятия соответствующей декларации. По словам политолога Эдуарда Полетаева, так начался процесс постепенного расширения горизонта возможностей для граждан республики.

"При этом достаточно быстро зарубежные страны стали признавать Казахстан. Вопросов о дипломатическом отказе практически не было. С этого момента наша страна стала полноценным субъектом международного права. Подчеркну, если страну не признают, в лучшем случае речь может идти о получении какой-то гуманитарной помощи со стороны международного сообщества. Важность признания огромна. Иначе правовой статус никакой, инвестиции не приходят, перспективы очень сильно ограничены. А так обретается возможность вести собственную экономическую деятельность, осуществлять привлечение инвестиций, что было особенно важно на тот момент. Тогда в нефтяные проекты были вложены миллиарды долларов, и Казахстан сумел справиться с критическими вызовами лихих 90-х", – объяснил спикер.

Вместе с тем, продолжает он, "демонтаж" столь огромной и сложной системы, как СССР, накалил и политическую, и социально-экономическую, и морально-психологическую обстановку по всему периметру. Однако даже в свете таких событий молодая республика сумела сохранить мир, реализовать свой шанс и получить новообретенные преимущества бескровно.

"Более того, тот период, который мы прожили самостоятельно, доказал жизнеспособность государства. Государство ведь существует не только потому, что кто-то там признал его существование или кто-то объявил о его появлении, а потому что в течение времени оно способно эффективно осуществлять на своей территории государственные функции. Независимость, суверенитет – по сути, базовая идея существования государства как субъекта. Независимость находится в основе любой идеологии любой страны. Да, с целью защиты своих интересов, национальной безопасности, экономического развития страна может объединяться с другими, создавать межгосударственные интеграционные союзы. Это тоже привилегия независимости. Казахстан, к примеру, был одним из учредителей ОДКБ, Евразийского экономического союза. Но когда Казахстан принимал решение о создании и вступлении в эти организации, он учитывал, в первую очередь, свои интересы как суверенного государства и видел определенные выгоды от таких интеграционных процессов".

По мнению политолога, крайне важно осознавать тот факт, что суверенитет не только про права, но и про обязанности, возложенные и на страну, и на ее жителей. Общество должно способствовать дальнейшему движению нашего большого "корабля" вперед, повышать свою политическую культуру, грамотность, прилагать определенные интеллектуальные силы для развития Нового Казахстана.

"В целом, большинство стран мира раз в год отмечает день независимости, он обычно привязан либо к дате основания государства, либо к моменту отделения его от других стран. Но в смысловом содержании существует определенное различие. Конкретно для Казахстана важность празднования этого дня в том, что он служит неким объединяющим звеном между ожиданиями и реализацией, ежегодным моментом подведения итогов, тем более что у нас этот праздник как раз близок к концу года. Также он является демонстрацией правильности выбранного пути развития нашей страны. В этом смысле праздник должен играть определенную консолидирующую роль. В мире существует около двух тыс. этносов, но не все из них получили возможность развивать и поддерживать жизнеспособное государство. Мы возможность получили", – говорит Полетаев.

Эксперт считает, что такой "роскоши" республика удостоилась заслуженно, "выстрадала" ее, прорвавшись через целый ряд препятствий. Особенно на первых порах, когда задавался темп развития и закладывались основы управления. Бывает так, что государство "выдыхается" еще на старте, демонстрируя себя как несостоявшееся и нежизнеспособное. Вместо движения к светлому будущему оно захлебывается в гражданских, межэтнических и межрелигиозных войнах. Наше относительно устойчивое положение сегодня стоило титанического труда в прошлом, ведь на заре выстраивания государственных институтов, формирования внешней и внутренней политики многое создавалось с нуля, не хватало профессиональных кадров, учиться приходилось "на бегу", перенимая опыт других и, конечно, совершая ошибки. Впрочем, проделанная работа принесла свои плоды:

"Во всяком случае, Казахстан является современным государством, конкурентоспособным, с неплохими показателями в мировых рейтингах благополучия. 33 года – это много или мало? Многие страны 100-летиями не могут подняться на ноги. Казахстан меж тем амбициозен, позиционирует себя как лидер в Центральной Азии, хочет быть в авангарде позитивных преобразований – это хорошо. Это здоровые амбиции. Это показатель того, что страна движется от банального выживания к более сложным задачам. Постепенно Казахстан обретал некий авторитет, что отражалось в председательстве разных международных организаций, инициативах", – уверен Эдуард Полетаев.

Отдельная тема – достижение межнационального единства в этническом многообразии Казахстана:

"Я вспоминаю выступление Касым-Жомарта Токаева на Курултае в марте нынешнего года. Он тогда призвал казахстанцев отставить национальные интересы и защищать суверенитет. Он говорил, что сейчас это актуально, потому что в мире и так начинают апеллировать к праву сильного. Самой важной задачей он назвал сохранение и преумножение достижений нашей независимости. Есть попытки расколоть общество в условиях информационных войн, которые ведутся сейчас. Поэтому надо помнить, что от того, насколько наше общество будет цельным, разделяющим общие идеалы, зависит наше будущее. Вместе с тем суверенитет позволяет гарантировать права и свободы каждого казахстанца, вне зависимости от религиозной, этнической принадлежности".

Подытожив, Эдуард Полетаев добавил, что общая главная цель – сделать Казахстан процветающей страной, безопасной, с высоким уровнем жизни. Но не все дается сразу, работы предстоит еще много. А значит, пора научиться ценить то, что уже есть. Смотреть на родину по-доброму и помогать ей становиться все лучше и лучше с каждым годом.