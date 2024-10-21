21 октября: День, когда фанаты "Назад в будущее" путешествуют во времени

Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны! 21 октября — это не просто число в календаре. Это дата, когда фанаты празднуют День фильма "Назад в будущее" — ведь именно в 21.10.2015 Марти МакФлай прилетает во второй части.

Помните ту сцену с ховербордами, летающими машинами и "Pepsi Perfect"? Фильм вышел еще в 1985 году, но держит культовый поп-культурный статус и сегодня.

Как все начиналось?

Идея "Назад в будущее" появилась, когда Боб Гейл нашел старый школьный альбом своего отца и подумал: "А стал бы я с ним друзьями, если бы мы учились вместе?" Добавим к этой мысли немного Роберта Земекиса — и бинго! Так появилась легендарная история о путешествиях во времени. История, которую студии отвергнут десятки раз, прежде чем она станет любимой кинотрилогией поколений.

Одна история, три части

Часть I: Марти случайно попадает в 1955 год, где нарушает встречу своих родителей, и теперь ему нужно всё исправить, чтобы не исчезнуть из будущего.

Часть II: Марти отправляется в 21 октября 2015 года, чтобы предотвратить проблемы со своими будущими детьми. Ховерборды, безумные наряды и летающие машины включены.

Часть III: Док и Марти отправляются на Дикий Запад, где Док влюбляется, а DeLorean… сами увидите. Ну и дуэль с предком Бифа не заставит себя ждать.

Необычные факты, которые вас удивят

1. Холодильник вместо машины? Верите или нет, но изначально машиной времени должна была стать не DeLorean! В ранних версиях сценария Марти путешествовал во времени в… холодильнике. С мыслью о родителях, которым придется вытаскивать своих детей из морозилок, от идеи решили отказаться. А вместо собак Дока могли быть ручные обезьяны.

2. Альтернативная концовка? Изначально, вместо сцены с молнией, машину времени должны были запустить с помощью ядерного взрыва! Поняв, что это уже чересчур, сценарий изменили на более кинематографическую сцену с часовой башней. Кадры которой, кстати, используются во всех частях трилогии.

3. Ховерборды настоящие? Когда ховерборды впервые показали — фанаты поверили, что они реальны. Земекис подливал масла в огонь, утверждая, что их производство и использование запретили только из-за опасности. А по поводу другого реквизита: куртка и ботинки Марти снимались по-настоящему, без графики. Роль спецэффектов выполняли ассистенты, которые тянули веревки, чтобы вещи "застегивались" сами.

Фанатские теории, которые не дают уснуть

Больше альтернативных реальностей!

По этой теории, Марти не изменяет будущее, а создает новую реальность каждый раз, когда путешествует во времени. Поэтому никакой катастрофы, которой так боялся Док, не случается. И, возможно, Марти в следующих частях — это не "оригинальный" Марти, а версия из параллельной реальности. Пу-пу-пум…

Кто переписал письмо?

Помните то письмо, которое Док оставляет Марти, чтобы уберечь себя? Фанаты заметили, что свежее и старое письмо написаны разными почерками. Возможно, у Дока есть напарник? А может, он оставил письма не в одной реальности? Или все-таки разорвал первое письмо, ведь считал — вмешиваться в ход событий нельзя.

Верните мой 2015

В фильме 2015 год кажется более технологичным, чем настоящий 2015, хотя многое стало реальностью. Почему? Одни фанаты считают, что изобретения Дока в 1955 году ускорили развитие технологий. И поэтому в фильме летающие машины и ховерборды кажутся нормой. Другие уверены, что ховерборды точно должен был придумать Док — но он остался в вестерне, поэтому будущее строилось без него.

Где посмотреть все части "Назад в будущее"?

Ради ностальгии или, чтобы покопаться в этих сумасшедших теориях, — посмотреть трилогию можно на медиасервисе MEGOGO. А в их мобильном приложение — даже загрузить и включать без интернета. Пристегивайтесь, набирайте 88 миль в час и отправляйся в это невероятное путешествие!

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