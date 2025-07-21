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Советы

Названы четыре знака зодиака, которые благополучно преодолеют препятствия в июле

Прыжок, здания, паркур, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 08:20 Фото: pexels
Июль – месяц, полный напряжения. Для четырех знаков зодиака это не просто очередной месяц в календаре. Это переломный момент, точка между прошлым и будущим, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, вот для кого июль станет месяцем расплаты и вознаграждения.

Телец

Буря утихает, а вместе с ней уходит и давний конфликт, который тяжким бременем лежал на ваших плечах. То, что когда-то казалось непреодолимым, не давало спать по ночам и вызывало волны неуверенности, теперь растворяется почти волшебным образом. Как будто вселенная предложила вам тихий выход, и на этот раз вы без всякого угрызения совести им воспользуетесь.

Овен

Вы вовлечены в тихую сердечную битву, которая породила в вашем сознании больше напряжения, чем вы могли себе представить. Конечно, называть своего возлюбленного "препятствием" может показаться жестоким, но в глубине души вы тоже не играли роль невинного наблюдателя. Любовь, как и война, пробуждает в вас стратега. Больше не нужно прятаться за обстоятельствами или временем. Выбор прямо перед вами. Пора действовать смело и отважно.

Водолей

Вы не ждете идеальных условий для перемен. Даже когда путь полон сопротивления, вы продолжаете идти. Вы боретесь за то, что важно. Не потому, что это легко, а потому, что это правильно. Вы верите, что даже самое маленькое действие может вызвать отклик. И вы правы.

Стрелец

Давайте будем честны: вы точно знаете, что вас сдерживает. Дело не в невезении. Не в конкуренции. Не в цене, не в сроках или логистике. Дело в вас. В глубине души вы убедили себя, что то, чего вы действительно хотите, недостижимо. Вы – огненный знак. Вы созданы для прыжков, а не для колебаний.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые любят рисковать деньгами.

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Аксинья Титова
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