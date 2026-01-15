Экстремальные морозы до -32°С в Астане, снегопад в Алматы, а Шымкент спасет тепло: прогноз на три дня
В ближайшие три дня в Астане будет без осадков, но экстремально морозно до -32°С, Алматы накроют снегопад и 16-градусный холод, а в Шымкенте ожидаются осадки и тепло до +6°С. Об этом говорится в прогнозе на 16-18 января 2026 года, который Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".
Прогноз погоды по Астане
- 16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -21-23°С.
- 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°С, днем -21-23°С.
- 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -18-20°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 16 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -3-5°С.
- 17 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -10-12°С.
- 18 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -8-10°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 16 января: облачно, осадки, гололед, низовая метель, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.
- 17 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.
- 18 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -1+1°С.
Ранее синоптики заявили, что сильные морозы до -40°С идут в Казахстан. Подробнее о погоде на 15, 16 и 17 января 2026 года можете узнать здесь.
