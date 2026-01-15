#Казахстан в сравнении
Общество

Экстремальные морозы до -32°С в Астане, снегопад в Алматы, а Шымкент спасет тепло: прогноз на три дня

Солнце, мороз, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 14:01 Фото: pixabay
В ближайшие три дня в Астане будет без осадков, но экстремально морозно до -32°С, Алматы накроют снегопад и 16-градусный холод, а в Шымкенте ожидаются осадки и тепло до +6°С. Об этом говорится в прогнозе на 16-18 января 2026 года, который Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -21-23°С.
  • 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°С, днем -21-23°С.
  • 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -18-20°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 16 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -3-5°С.
  • 17 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -10-12°С.
  • 18 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -8-10°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 16 января: облачно, осадки, гололед, низовая метель, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.
  • 17 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.
  • 18 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -1+1°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 14:01
От дождя до мороза -40°С: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

Ранее синоптики заявили, что сильные морозы до -40°С идут в Казахстан. Подробнее о погоде на 15, 16 и 17 января 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
