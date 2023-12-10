Ограничения для движения транспорта ввели в ВКО из-за сильного мороза
Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) 10 декабря с 18:30 вводятся ограничения для движения общественного транспорта и транспорта, оснащенных дизельным двигателем, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ДЧС региона, ограничения касаются следующих трасс области:
- с 15 по 102, с 105 по 123 км автодороги Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ;
- с 6 по 166 км автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи;
- с 15 по 105 км автодороги Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ.
Ранее сообщалось, что в мегаполисах и десяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.
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