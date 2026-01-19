#Казахстан в сравнении
События

Токаев: С начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода

Фото: akorda.kz
В Астане состоялось заседание рабочей группы по парламентской реформе с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в начале мероприятия государственный советник Ерлан Карин проинформировал президента о деятельности рабочей группы, отметив значительный объем предлагаемых конституционных изменений по трансформации Парламента.

"Госсоветник представил общее видение членов рабочей группы, подчеркнув, что преобразования будут содействовать модернизации политической системы в соответствии с требованиями времени", – сказано в сообщении.

Помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами рабочей группы на основе предложений граждан.

В частности, с октября прошлого года на заседаниях был рассмотрен весь спектр вопросов деятельности нового однопалатного Парламента, в том числе его численность, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан сообщила о предложениях граждан, экспертов и общественных объединений, поступающих на платформы e-Otinish и eGov.

В течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.

Наряду с предложениями по парламентской реформе в рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов.

Руководитель фракции партии Amanat в Мажилисе Парламента Елнур Бейсенбаев, лидер партии "Ақ жол" Азат Перуашев и руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своих выступлениях подчеркнули масштабность предстоящих конституционных изменений в рамках парламентской реформы.

"По их словам, на рабочих встречах депутатов в регионах граждане проявляли живой интерес к предстоящей политической реформе", – сообщили в Акорде.

Со своими идеями и предложениями также выступили председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Нурлан Бекназаров, депутаты Мажилиса Парламента Унзила Шапак, Марат Башимов, Никита Шаталов, политолог Бурихан Нурмухамедов.

Подводя итоги заседания, глава государства отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода.

"За это время в обществе в целом сложилось правильное понимание целей и задач предстоящей трансформации высшего законодательного органа страны", – указал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского Послания народу страны.

Глава государства детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.

Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти.

"Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу нескольких разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш Основной закон, проект поправок, который предлагает рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана", – сказал глава государства.


V заседание Национального курултая состоится 20 января 2026 года в Кызылорде.

