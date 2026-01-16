#Казахстан в сравнении
События

Автомойки Алматы отключают от водоснабжения: названа причина

машина на автомойке, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 12:34 Фото: pixabay
В Алматы автомойки без систем оборотного водоснабжения отключают от воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в "Алматы су".

"В рамках новой редакции Водного кодекса промышленные предприятия и объекты сферы услуг обязаны представить планы перехода на системы оборотного и повторного водоснабжения. Автомоечным комплексам, не имеющим системы оборотного водоснабжения, направлены технические требования. Аналогичные требования применяются и к объектам промышленности", – сообщили в организации.

Автомойки, не предоставившие планы перехода на водосберегающие технологии, будут поэтапно временно отключаться от системы водоснабжения, пока не предоставят соответствующий документ либо не установят систему оборотного водоснабжения.

Согласно Водному кодексу, автомойки обязаны внедрять системы оборотного водоснабжения для повторного использования воды, минимизировать сброс сточных вод в общую канализацию и использовать очистные сооружения, чтобы не загрязнять окружающую среду химикатами и нефтепродуктами, иначе грозят штрафы, а владельцы должны получать разрешения и разрабатывать планы водосбережения.

О внедрении на автомойках Казахстана систем оборотного водоснабжения говорилось давно. При этом владельцы "машиномоечных" высказывали недовольство этим требованием.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
