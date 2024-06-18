Уведомили об отключении воды: На опасения столичных автомоек ответили в "Астана су Арнасы"

Владельцев автомоек в Астане ГКП "Астана су Арнасы" обязало в течение месяца установить системы оборотного водоснабжения, в противном случае им грозились прекратить подачу воды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам предпринимателей, они два месяца назад получили уведомление от ГКП "Астана су Арнасы" о том, что в течение одного месяца они должны установить систему оборотного водоснабжения или в противном случае им прекратят предоставлять услуги водоснабжения.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Владелец автомойки Владимир Мартель считает, что такие требования горводоканала чрезмерно завышены для предпринимателей, которые занимаются автомоечным бизнесом.

"Считаем, что наш бизнес состоит только в том, чтобы мыть машины. Горводоканал – тот, кто поставляет нам воду и занимается водоотведением, они должны чистить воду и запускать ее во вторичный оборот. Мы считаем, что не надо подменять понятия и обязанности, которые возлагаются на автомойки. Мы все считаем, что это оборудование ляжет неподъемным бременем на предпринимателей", – дополнил владелец автомойки.

По его словам, требуемое оборудование стоит очень дорого и его в Казахстане нет в необходимом объеме. Даже если владельцы автомоек найдут на это средства, то в месячный срок у них не получится выполнить требование ГКП "Астана су Арнасы".

"Для того, чтобы помыть легковушку, тратится до 60 л воды. Если сильно с ней провозиться, то может дойти до 100 л. Дело в том, что мы и так тщательно подходим к тому, чтобы экономить воду. Ставим оборудование, которое позволяет при высоком давлении потреблять как можно меньше воды", – озвучил Владимир Мартель.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Предприниматель Ержан Саздыков рассказал, что нужное оборудование стоит от 12 млн тенге. Но также надо будет потратить деньги на его установку.

"Чтобы оно работало, надо его еще привести, откопать канализацию, найти место для него, все сломать и заново отремонтировать. Для установки нам придется закрыться минимум на три месяца, а это еще финансовые потери", – поделился владелец автомойки.

Со слов и. о. начальника службы ГКП "Астана су Арнасы" Данияра Омарова, данные требования к владельцам автомоек выставлены в Водном кодексе РК, а уведомления об установке системы оборотного водоснабжения начали отправлять предпринимателям еще с 2017 года.

"Два месяца назад были повторные уведомления. Большая рассылка уведомлений была в 2017 году, потом в 2019 году, в 2020 году из-за карантина подобных уведомлений не было, в 2023 году все автомойки были уведомлены, когда была нехватка воды в городе, и уже в этом году отправили уведомления", – перечислил он.

Он подчеркнул, что в Астане уже в прошлом году возникла серьезная проблема с водой, а их требования выполнили с 2017 года всего 50 автомоек, хотя в городе их порядка 300.

"На сегодняшний день ни одну автомойку от системы водоснабжения не отключили. Все пока в уведомительном характере. Возможно, в скором времени будут и отключения", – добавил спикер.

Он также отметил, что для владельцев автомоек никакие штрафные санкции за отсутствие необходимого оборудования не предусмотрены. Но по закону "Астана су Арнасы" должны отключить им воду.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

По данным заместителя генерального директора ГКП "Астана су Арнасы" Каната Нурмагамбетова, на то, чтобы помыть одну машину, автомойкам требуется 300-400 л воды.

"Если оборотное оборудование будет, то предприниматель сможет повторно использовать 200 литров. У него будет наполовину экономия. Штрафовать однозначно никого не будем, потому что это не предусмотрено. Мы разговариваем с предпринимателями, они просят дать им полгода-год для установки оборудования, если они пишут официальное обращение. Отключать не будем. Эти меры принимаются для экономии питьевой воды", – сказал Нурмагамбетов.

Также он озвучил, что цена оборудования зависит от того, какую систему оборотного водоснабжения выберет предприниматель, а также от размера автомойки.

"Расценок не знаю. Но есть выбор, как мне сказали, есть и за 500, и за 800 и за 1 млн тенге. Будет зависеть и от того, какую марку выберешь. Когда идет экономия (у предпринимателя. – Прим. авт.), то мы видим это по базе. По анализу, сильной экономии нет у тех, у кого нет системы обратного водоснабжения. У них есть приборы учета. Мы видим их потребление – суточное и среднее", – резюмировал Канат Нурмагамбетов.

Также он сказал, что они не могут проверять оборудование автомоек, потому что оно является частной собственностью, а отслеживают только потребление воды. Если экономия идет, то обратное водоснабжение работает.

За помощью предприниматели обратились в Палату предпринимателей Астаны. По мнению директора палаты Каната Алина, установка систем оборотного водоснабжения требует значительных финансовых вложений и времени.

"Многие владельцы автомоек могут не располагать достаточными средствами для быстрой реализации этих мер. Техническая установка и настройка систем оборотного водоснабжения является сложным процессом, требующим участия квалифицированных специалистов. Предоставление более длительного периода для выполнения требований позволит предпринимателям найти необходимые ресурсы и избежать финансового стресса, который может привести к банкротству и потере рабочих мест", – считает Канат Алин.

Он подчеркнул, что прекращение подачи воды автомойкам не решит проблему, а, напротив, приведет к закрытию многих автомоек, что повлечет за собой социальные и экономические проблемы, потерю рабочих мест и снижение налоговых поступлений.

"Продление же срока для установки систем оборотного водоснабжения позволит владельцам автомоек адаптироваться к новым требованиям без существенного ущерба для их бизнеса. Это также обеспечит более плавный переход к использованию устойчивых водных ресурсов и поддержит местную экономику. Владельцы автомоек также считают целесообразным разработать программу льготного кредитования для этого вида деятельности и ввести временное исключение для небольших автомоек, которые обслуживают ограниченное количество клиентов и имеют минимальное потребление воды", – заявил директор Палаты предпринимателей.

Также состоялось обсуждение с предпринимателями и участием представителей заинтересованных госорганов и ГКП "Астана су Арнасы".

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

"По итогам было принято решение выйти с предложением в адрес управления охраны окружающей среды и "Астана су Арнасы" по объявлению моратория на проверки данных субъектов бизнеса. Мы будем ждать решения госорганов и дадим информацию нашим предпринимателям. Также идет речь о том, чтобы сделать экономическое воздействие на бизнес – то есть, с одной стороны, можно предъявить требования по повышению тарифа, причем бизнес согласен платить большую стоимость тарифа, а для тех, кто выполняет эти требования, оставить прежним. Бизнес, в принципе, готов, но есть законодательные нюансы", – сказал Канат Алин.

По его словам, мораторий просят на одни год, и лишь для Астаны, потому что юрисдикция палаты охватывает только столицу.

"Возможно, это не будет какой-то конкретный мораторий, а будет заключение трехстороннего меморандума между бизнесменом, "Атамекеном" и органом, который осуществляет надзорную функцию. Мы также предлагаем создать ассоциацию владельцев автомоек, чтобы они сами консолидированно определили какие-то проблемы и вносили предложения по их решению. Палата готова сотрудничать с ассоциацией. Во-первых, это будет конструктивно, а во-вторых, это будет эффективно", – резюмировал директор Палаты предпринимателей.

20 февраля президент Казахстана заявил, что в стране нет культуры экономии воды и необходимо ее прививать. По его словам, это "абсолютно актуальная проблема".



Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 30 января рассказал, как будут бороться с тем, что мойки используют в работе питьевую воду.

29 февраля вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков заявил, что после того, как счета за воду у автомоек "уйдут в космос", предприниматели перестанут ее использовать.