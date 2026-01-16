#Казахстан в сравнении
Общество

Хорошую новость объявили жителям Алматы об историческом центре города

Алматы, улица Пушкина, преобразование в бульвар, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 16:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы часть ул. Пушкина преобразовали в пешеходный бульвар, сообщает Zakon.kz.

Такую хорошую новость об историческом центре южной столицы сегодня, 16 января 2026 года, объявили в пресс-службе городского акимата:

"В Алматы продолжается масштабное преобразование территории вдоль ул. Пушкина на участке от пр. Райымбека до ул. Гоголя. Пространство постепенно превращается в современный городской коридор, где удобно гулять, отдыхать и чувствовать ритм центра города. Здесь формируется не просто обновленный тротуар, а полноценная зеленая улица с продуманным освещением, системой автоматического полива и безбарьерной средой".

Как уточнили в управлении развития общественных пространств города, особый акцент сделан на озеленение.

Вдоль улицы уже высажено около 300 деревьев и порядка 8 тыс. кустарников. В посадках используются клен Фримана из питомника Германии, вяз резистентный, липа паллида, а также гинкго белоба из Турции. Гинкго высаживается в Алматы впервые и станет новым выразительным элементом городского ландшафта. Зеленый слой дополняют котовник, дерен белый Элегантиссима, роза ругоза, пеннисетум, спирея японская и пузыреплодник, которые обеспечат разнообразие фактур и красок в любое время года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Параллельно обновляются покрытия, устанавливается новое уличное освещение, ведется укладка брусчатки и устройство системы водоотведения.

К настоящему времени выполнен демонтаж устаревших тротуаров и троллейбусных линий, проложены основные магистрали кабельных сетей, смонтирована большая часть системы автоматического полива и опор освещения. Завершается строительство резервуара, продолжаются работы по формированию пешеходной инфраструктуры и озеленению.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно предоставленной информации, протяженность обновляемого участка составляет 1,1 км, площадь – 6,5 га, готовность объекта достигла около 80%.

"После завершения всех этапов ул. Пушкина станет связным прогулочным маршрутом, который по-новому раскроет исторический центр Алматы, добавит больше тени, зелени и комфортного пространства для жителей и гостей города. Благоустройство продолжается по графику и направлено на формирование современной и удобной городской среды".Пресс-служба акимата Алматы

15 января 2026 года стало известно, что в Алматы между Рыскулова и Райымбека открыли новую зону отдыха.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
