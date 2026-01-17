Правительство намерено пересмотреть подушевое финансирование в сферах образования и здравоохранения

Правительство Казахстана начало системный пересмотр механизмов государственно-частного партнерства в сферах образования и здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева. Она высказалась о необходимости реформирования принципов подушевого финансирования.

"Правительством были тщательно проанализированы действующие механизмы размещения госзаказа в частных организациях, где выявлены серьезные проблемы. Масштабная цифровизация все чаще вскрывает факты злоупотреблений доверием государства", – отмечается в заявлении.

Особое внимание уделено сфере образования. За последние восемь лет число частных школ в стране выросло почти в семь раз – до 785 учреждений, что привело к резкому увеличению нагрузки на бюджет.

"Расходы выросли с 13 млрд тенге в 2020 году до 242 млрд тенге в 2025 году. При этом дефицит ученических мест продолжает расти и составил 251 тысячу", – сказала Аида Балаева.

Отмечается, что инвестиционные затраты за пять лет достигли 111 млрд тенге – сумма, сопоставимая со строительством 35 новых школ, однако ключевая цель так и не была достигнута.

"До 80% частных школ располагаются в арендованных зданиях, многие открывались без учета реальной потребности регионов, а директорами нередко назначаются неквалифицированные специалисты", – подчеркнула министр.

В связи с этим правительство уже запустило пилотный механизм финансирования с полной оцифровкой школ, однако он носит временный характер.

"Предлагается введение моратория на размещение госзаказа в новых школах. В качестве меры поддержки частного капитала оставить только возмещение инвестиционных затрат без размещения госзаказа", – сказала Аида Балаева в своем выступлении.

Также рассматривается вопрос оптимизации расходов на студенческие общежития, за исключением крупных мегаполисов.

Не менее серьезные проблемы выявлены и в сфере здравоохранения. На сегодняшний день к системе первичной медико-санитарной помощи прикреплены более 20 млн человек, почти половина организаций – частные.

"Несмотря на рост числа частных поликлиник и почти двукратное увеличение прикрепленного населения, это не привело ни к повышению доступности, ни к улучшению качества медицинской помощи", – отмечается в заявлении министра.

Среди ключевых нарушений называются двойное финансирование услуг, приписки, нецелевое использование средств и оказание помощи без лицензий и необходимого оснащения.

"Решение этих вопросов возможно только через системные изменения и полную цифровизацию", – подчеркнула заместитель премьер-министра.

Министерство здравоохранения переходит к планированию медицинской помощи на основе реальной потребности населения, демографических данных и миграции, с исключением неактивных пациентов из системы финансирования.

Запускается сквозной цифровой контроль и обязательное подтверждение полученной медицинской услуги самим пациентом через мобильные сервисы. Кроме того, будет усилен контроль качества и начата комплексная проверка деятельности частных медицинских организаций.

"Наш главный принцип – каждый бюджетный тенге должен работать на реальное улучшение качества образования и здравоохранения", – резюмировала Аида Балаева.

Ранее правительство Казахстана выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Министерству финансов.