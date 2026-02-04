Депутат призвал пересмотреть финансирование агротехнических колледжей

Депутат Мажилиса Асылбек Нуралин заявил о необходимости пересмотра нормативов финансирования агротехнических колледжей, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что подготовка кадров для агропромышленного комплекса напрямую зависит от того, как финансируются агротехнические колледжи.

"Сегодня действующие нормы финансирования не учитывают специфику аграрных специальностей. Такое обучение невозможно без практики: работы на современной технике, использования симуляторов, расходных материалов, содержания учебных мастерских и лабораторий. Все это требует дополнительных затрат, которые в текущих нормативах не предусмотрены. В результате колледжи не могут своевременно обновлять технику и оборудование, внедрять современные технологии обучения и обеспечивать достойные условия работы для преподавателей и мастеров производственного обучения. Это напрямую влияет на качество подготовки специалистов", – сказал Асылбек Нуралин.

По его словам, выпускники агротехнических колледжей востребованы не только в сельском хозяйстве, но и в смежных отраслях.

"Современное производство нуждается в квалифицированных специалистах, умеющих работать с цифровыми и интеллектуальными системами. Формальный подход к обучению в этих условиях недопустим. Эффективным решением могла бы стать оплачиваемая дуальная система обучения: 60% времени – практика на производстве; 40% – обучение в колледже. Такой формат позволяет студентам получать реальный опыт, быстрее адаптироваться к условиям труда и осознанно выбирать профессию еще в период обучения. Если государство заинтересовано в том, чтобы молодежь оставалась в отрасли, важно вовлекать студентов в реальное производство с первых курсов, показывая перспективы профессионального роста и уровень будущих доходов", – заявил Асылбек Нуралин.

Он также отметил, что подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса должна оставаться приоритетом государственной политики, так как напрямую связана с продовольственной безопасностью страны.

Депутат просит правительство оценить достаточность действующих нормативов финансирования агротехнических колледжей, пересмотреть их с учетом отраслевой специфики, определить источники для обновления учебно-производственной базы, а также проработать меры по развитию оплачиваемого дуального обучения и повышению статуса педагогических кадров.

