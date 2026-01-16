Массовые приписки, лечение умерших и двойное финансирование: ФСМС передают Минфину

Правительство Казахстана выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Министерству финансов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе главы правительства напомнили, что 18 декабря 2025 года Бектенов поручил Министерству финансов провести анализ деятельности ФСМС.

По итогам проведенного анализа министр финансов Мади Такиев 16 января 2026 года доложил, что несмотря на рост бюджетных расходов (в 2026 году расходы на эти цели составят 2,4 трлн тенге, что на 1 трлн тенге больше, чем в 2020 году) эффективность фонда не растет.

При этом накопленный инвестиционный доход с 2020 года составил 588 млрд тенге, в том числе только за 2025 год 195,9 млрд тенге. Согласно анализу, значительная часть средств аккумулируется в активах фонда и не направляется на оказание медицинских услуг.

Проведенный Министерством финансов IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений:

приписки фиктивных пациентов (при прикрепленном контингенте 1 тыс. человек фактически обращаются около 500, однако оплата производится за весь контингент);

оказание гражданам несвойственных им медицинских услуг;

двойное финансирование одних и тех же услуг за счет средств ОСМС и добровольного медицинского страхования работодателей;

оказание аномального количества медуслуг в кратчайшие сроки;

оказание услуг умершим гражданам;

выписка детям свыше тысячи медикаментов в день и т.д.

Кроме того, министр финансов Такиев привел конкретные цифры и примеры:

Врачом частной клиники за один день принято 1 442 пациента при среднем приеме до 24 человек в день (15 минут на 1 пациента при 6-часовом рабочем дне). В этой же клинике другой врач за один месяц принял 4 832 пациента (Астана). 1 713 пролеченных случаев за месяц у одного специалиста, в отдельные дни – 300-400 осмотров в сутки (Астана). 3 640 случаев оказания медуслуг 996 умершим пациентам, включая запись на прием в 2025 году пациента, умершего в 2023 году (спустя 2,5 года после смерти). 769 446 случаев скринингов, не соответствующих полу пациента на 1,8 млрд тенге. Так, 768 827 мужчин прошли скрининг на женские заболевания (рак шейки матки), 619 мужчин прошли маммографию. Только в одной районной больнице установлено 11 123 таких случая (Алматинская область). 68 717 случаев системных приписок лекарственных средств на детей. По препарату "Диксимид" зафиксировано 126 тыс. записей на двух детей – по 63 тыс. списаний на каждого (область Жетысу). 2 872 случая списания лекарств на одного пациента в течение суток. В детской больнице выявлено 179 таких случаев: списано 88 тыс. единиц, при этом пациенты находились в стационаре не более 1 дня (Астана), и другое.

Анализ также выявил два распространенных кейса двойного финансирования. Первый, это когда частные медорганизации получали оплату одновременно по добровольному медицинскому страхованию от работодателя и за счет средств ФСМС. Второй, когда один и тот же пациент одновременно числится в двух медорганизациях в одни и те же даты.

Также налоговыми органами был проведен камеральный контроль руководителей медорганизаций – анализ их доходов и приобретений.

Выяснено, что 1 465 руководителей в 2024-2025 годах приобрели свыше 5 тыс. единиц недвижимости; 912 человек приобрели 1 416 автомобилей. Отдельные руководители частных клиник в течение двух лет приобрели от 52 до 124 объектов недвижимости и от 14 до 24 автомобилей каждый.

Кроме того, отмечена разрозненность информационных систем фонда и Минздрава, а также нормативно-правовой базы.

Отсутствие единой базы данных по пациентам и медицинским организациям привело к тому, что текущая нормативная база во многом привязана к функциям отдельных организаций (ФСМС, СК "Фармация"), а не к конечному результату – оказанию медицинской помощи населению.

Еще определенные проблемы выявлены в тарифообразовании. В системе применяется более 3 тыс. тарифов, что существенно осложняет администрирование и контроль по оказанию медицинских услуг.

По итогам Олжас Бектенов поручил:

Министерству финансов по всем озвученным фактам передать материалы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений;

передать Фонд социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов для контроля всех финансовых потоков;

обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов системы здравоохранения на базе систем Минфина;

остановить необоснованное финансирование посредством пересмотра параметров инвестстратегии по размещению активов ФСМС и получению инвестдохода.

