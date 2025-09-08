#АЭС в Казахстане
Общество

Общество готово к изменениям – депутат об инициативе однопалатного Парламента

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 13:39 Фото: senate.parlam.kz
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 8 сентября 2025 года в кулуарах правительства прокомментировала инициативу главы государства о внедрении однопалатного Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня президент предложил реформировать Парламент в однопалатный.

"Президент объявил обсуждение этой инициативы. Потому что это действительно очень серьезная стратегическая и институциональная реформа. Думаю, что в течение года – тот срок, который дали экспертному сообществу – мы услышим много мнений по этому поводу", – сказала Смышляева.

Депутат назвала инициативу последовательной реформой управления государством.

"Такая реформа всегда проводится в очень зрелом обществе. Это своего рода пересмотр издержек противовесов. Сегодняшняя инициатива президента говорит о том, что на базе тех изменений, которые произошли до этого, наше общество готово к новой конструкции. Предстоит очень интересный дискуссионный год. Я готова к такой реформе, я очень давно в системе представительной власти. Это будет хороший толчок к развитию представительной власти", – добавила Смышляева.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана предложил рассмотреть вопрос реформы Парламента.

Азамат Сыздыкбаев
