Общество готово к изменениям – депутат об инициативе однопалатного Парламента

Фото: senate.parlam.kz

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 8 сентября 2025 года в кулуарах правительства прокомментировала инициативу главы государства о внедрении однопалатного Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня президент предложил реформировать Парламент в однопалатный. "Президент объявил обсуждение этой инициативы. Потому что это действительно очень серьезная стратегическая и институциональная реформа. Думаю, что в течение года – тот срок, который дали экспертному сообществу – мы услышим много мнений по этому поводу", – сказала Смышляева. Депутат назвала инициативу последовательной реформой управления государством. "Такая реформа всегда проводится в очень зрелом обществе. Это своего рода пересмотр издержек противовесов. Сегодняшняя инициатива президента говорит о том, что на базе тех изменений, которые произошли до этого, наше общество готово к новой конструкции. Предстоит очень интересный дискуссионный год. Я готова к такой реформе, я очень давно в системе представительной власти. Это будет хороший толчок к развитию представительной власти", – добавила Смышляева. Сегодня Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана предложил рассмотреть вопрос реформы Парламента.

