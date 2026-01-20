#Казахстан в сравнении
Политика

Затягивать не стоит – депутата спросили о дате проведения референдума по однопалатному Парламенту

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 14:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Мажилиса Азат Перуашев 20 января 2026 года в кулуарах после заседания Национального курултая прокомментировал запланированные изменения по созданию однопалатного Парламента – Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен выразил уверенность в готовности депутатов к грядущим выборам в этот Парламент.

"В случае принятия Конституции, на что мы очень надеемся, будут выборы в однопалатный Парламент. Мы к ним готовы", – заявил Перуашев.

Журналисты также попросили депутата назвать примерную дату проведения референдума, предположив, что он состоится в текущем году.

"Президент озвучил ряд вещей, связанных с введением должности вице-президента и созданием Халык Кенеса. Это новые задачи для правового блока Администрации президента и правительства, поэтому по готовности будет видно. Загадывать боюсь, но давайте посмотрим. Конечно, когда изменения объявлены, затягивать их не стоит", – добавил Перуашев.

Ранее мы рассказывали, что в Кызылорде стартовал Нацкурултай с участием Касым-Жомарта Токаева. На нем было объявлено, что новый однопалатный Парламент будет называться Курултаем.

Азамат Сыздыкбаев
