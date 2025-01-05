Мороз до -15°С и дождь с переходом в снег: прогноз погоды на три дня по Астане и Шымкенту

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане и Шымкенту на ближайшие три дня – с 6 по 8 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в двух городах ожидаются мороз до -15°С и дождь с переходом в снег.

Астана

6 января: переменная облачность, временами небольшой снег, гололед, поземок. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2-4°С мороза.

7 января: переменная облачность, временами снег, метель, туман. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2-4°С мороза.

8 января: переменная облачность, временами снег, метель, туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -13-15°С мороза.

Шымкент

6 января: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +7+9°С тепла.

7 января: переменная облачность, днем осадки (дождь с переходом в снег), вечером гололед, временами туман. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С мороза, днем +8+10°С тепла.

8 января: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С мороза.

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