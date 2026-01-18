#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
512.16
594.72
6.57
События

Смог: в каких городах стоит ограничить прогулки

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 09:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей и гостей семи городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер и Актобе.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 09:06
Как и когда новые правила охраны атмосферного воздуха ограничат въезд автотранспорта в Алматы

Также в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Загрязнение воздуха: кому стоит ограничить прогулки 17 января
09:05, 17 января 2026
Загрязнение воздуха: кому стоит ограничить прогулки 17 января
В Алматы, Астане и ряде городов ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки
09:01, 10 января 2026
В Алматы, Астане и ряде городов ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки
Загрязнение воздуха: в каких городах стоит ограничить прогулки
09:03, 11 января 2026
Загрязнение воздуха: в каких городах стоит ограничить прогулки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: