Смог: в каких городах стоит ограничить прогулки

Синоптики предупреждают жителей и гостей семи городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер и Актобе.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье.