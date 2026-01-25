В каких городах Казахстана стоит ограничить прогулки 25 января
В городах Петропавловск, Кокшетау, Павлодар, Уральск, Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане и Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Также в Алматы и 12 регионах объявили штормовое предупреждение на воскресенье.