События

Казахстанец заработал 36 млн тенге на "автокомиссионке" и лишился свободы

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 15:53 Фото: freepik
В Семее вынесли приговор мужчине, обвиненному в крупном автомошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации суда области Абай, с августа 2024-го по апрель 2025 года подсудимый действовал под предлогом покупки и перепродажи автомобилей. Вводя людей в заблуждение, он получал от них деньги и авто, которыми распоряжался по своему усмотрению.

"С. договорился с финансовым директором автосалона в городе Семее об аренде кабинета в здании, где стал якобы заниматься комиссионной реализацией новых и подержанных автомобилей. В результате материальный ущерб потерпевшим составил свыше 36 млн тенге", – сообщили в суде 19 января 2026 года.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Судом также удовлетворено возмещение материального вреда потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу.

А в Актобе женщина расплачивалась в магазинах сувенирными купюрами и за это пойдет под суд.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
