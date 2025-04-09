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Общество

Пропаганда "вооруженного джихада" и вербовка: казахстанец лишился свободы на 8 лет

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 09:51 Фото: pixabay
В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который через популярный мессенджер занимался пропагандой терроризма и вербовкой людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 апреля 2025 года рассказали в городской прокуратуре:

"Приговором суда гражданин "С" осужден к 8 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 256 ("Пропаганда терроризма, а равно распространение материалов указанного содержания с использованием интернет-ресурсов") и ч. 1 ст. 259 ("Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности") УК РК".

По данным надзорного органа, в сентябре 2024 года в Шымкенте гражданин "С" через мессенджер WhatsApp своей знакомой гражданке "Т" отправил материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации "Мусульманские братья", пропагандирующие идею "вооруженного джихада", а также вербовал присоединиться к террористическим группировкам в Сирии.

В прошлом году за аналогичные преступления были осуждены 10 граждан.

Прокуратура города предупреждает, что за данные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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7 марта 2025 года стало известно, что жителя Туркестанской области осудили за пропаганду джихада.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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