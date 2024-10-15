Двое астанчан заработали почти полмиллиарда тенге на цифровых долларах и лишились свободы

В Астане вынесли приговор двум молодым людям по факту незаконной предпринимательской деятельности без регистрации в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), без обязательной для такой деятельности лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Межрайонном суде по уголовным делам, подсудимым предъявили обвинение в том, что они продавали необеспеченные цифровые активы USDT (гибридная крипто-фиатная валюта, цена который привязана к стоимости доллара. Один USDT равен одному доллару США) на платформе Р2Р (Р2Р торговля цифровых активов – это прямая покупка и продажа криптовалюты без участия третьей стороны или посредника) криптобирж "B." и "By." на общую сумму более 89,5 млн тенге. Один с июля 2023-го по февраль 2024 года заработал более 68 млн тенге; второй с августа 2023-го по февраль 2024 года – более 21,5 млн тенге.

В суде отмечают, что реализация активов производилась на глобальной версии "B." и "By.", которые не имеют соответствующую лицензию на территории Казахстана.

"Помимо этого, указанные лица совместно реализовали необеспеченные цифровые активы USDT на Р2Р торговле глобальной версии криптобирж "By.", "B." на общую сумму около 379 млн тенге", – добавили в суде.

Подсудимые в суде вину не признали, просили их оправдать.

"Согласно ст. 11 ч. 5 Закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории РК запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории МФЦА. Предоставление услуг P2P торговли с цифровыми активами в рамках тестирования в регуляторной песочнице МФЦА не предусмотрено", – пояснили в суде.

Приговором суда оба признаны виновными и осуждены к одному году лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на пять лет.

Также с осужденных взыскана сумма незаконно извлеченного дохода.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор двум майнерам, незаконно добывшим криптовалюту на более 100 млн тенге.