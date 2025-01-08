Мороз, метель и туман: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 17 областях Казахстана на 9 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, временами порывы 15-18 м/с.

На севере Актюбинской области ожидаются гололед, туман. Ветер южный, юго-западный 9 января днем, 10 января ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидается метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Алматы временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В период 8-9 января в связи с выпадением сильных осадков в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

На севере, востоке Улытауской области ожидается временами туман.

9-10 января на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане 9-10 января ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте 9-10 января ночью и утром ожидается туман.



Ночью в Жетысуской области, днем на востоке, в горных районах области ожидается низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. Ночью на востоке, в горных районах области ожидается сильный мороз до 25 градусов.

В Атырауской области ожидается ветер южный, юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау 9 января ожидается ветер юго-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге Абайской области ожидается сильный снег. Ночью метель, днем на севере, востоке, юге области низовая метель. Днем на юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке, юге области временами туман. Ветер юго-западный, утром и днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ночью метель, днем на севере, востоке, юге области низовая метель. Днем на западе, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, днем на западе, севере области ожидается гололед. Ветер южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается низовая метель, днем гололед. Ветер южный, днем порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Кокшетау временами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

9-11 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 9-11 января на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 10 января порывы 23-28 м/с. В Таразе 9-11 января временами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег. Метель, днем на западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на предстоящий четверг, 9 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

