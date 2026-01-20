#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
509.63
592.34
6.54
События

Ключевую разницу полномочий госсоветника и вице-президента объяснил политолог

Вице-президент, государственный советник, Токаев, Курултай , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 16:41 Фото: freepik
В ходе V заседания Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев заявил о введении должности вице-президента и вместе с тем упразднении должности государственного советника. Политолог Данияр Ашимбаев рассказал Zakon.kz, в чем сходство и различие работы на этих постах.

Напомним, предполагается, что вице-президент по поручению президента будет:

  • представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;
  • представлять интересы президента в Парламенте;
  • взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;
  • выполнять иные поручения президента.

Вместе с тем глава государства выступил с предложением упразднить должность государственного советника и убрать часть административных структур.

По словам известного казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, между этими двумя должностями – вводимой и упраздняемой – нельзя ставить знак "равно".

"Видите ли, у вице-президента, помимо служебных обязанностей, во многом схожих с текущим статусом госсоветника, есть дополнительный функционал – по замещению президента в случае чего. В 90-х у нас был такой пост, но потом его упразднили, а полномочия разделили между спикером Сената и госсекретарем (должность была переименована в 2022 году). Понятно, что теперь функционал Сената разделяется: законотворческие функции и функции по избранию должностных лиц переходят в единый Парламент, представительства регионов и АНК – в новый Халык Кенесы, функции спикера Сената – вице-президенту. Так что вице-президент "наследует" функционал как государственного советника, так и спикера Сената. То есть мы наблюдаем обратный процесс", – разъяснил эксперт.

Он добавил, что появление на арене вице-президента – вопрос не одного дня и даже месяца, поскольку потребует, вероятно, проведения референдума и внесения соответствующих изменений в Конституцию. Поэтому судить об этом пока рано.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Токаев объяснил предложение создать в Казахстане должность вице-президента
13:45, Сегодня
Токаев объяснил предложение создать в Казахстане должность вице-президента
Политолог высказался об НПО в Казахстане и деятельности USAID
23:30, 14 марта 2025
Политолог высказался об НПО в Казахстане и деятельности USAID
Должность вице-президента введут в Казахстане
13:16, Сегодня
Должность вице-президента введут в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: