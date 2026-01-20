Ключевую разницу полномочий госсоветника и вице-президента объяснил политолог

В ходе V заседания Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев заявил о введении должности вице-президента и вместе с тем упразднении должности государственного советника. Политолог Данияр Ашимбаев рассказал Zakon.kz, в чем сходство и различие работы на этих постах.

Напомним, предполагается, что вице-президент по поручению президента будет:

представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;

представлять интересы президента в Парламенте;

взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;

выполнять иные поручения президента.

Вместе с тем глава государства выступил с предложением упразднить должность государственного советника и убрать часть административных структур.

По словам известного казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, между этими двумя должностями – вводимой и упраздняемой – нельзя ставить знак "равно".

"Видите ли, у вице-президента, помимо служебных обязанностей, во многом схожих с текущим статусом госсоветника, есть дополнительный функционал – по замещению президента в случае чего. В 90-х у нас был такой пост, но потом его упразднили, а полномочия разделили между спикером Сената и госсекретарем (должность была переименована в 2022 году). Понятно, что теперь функционал Сената разделяется: законотворческие функции и функции по избранию должностных лиц переходят в единый Парламент, представительства регионов и АНК – в новый Халык Кенесы, функции спикера Сената – вице-президенту. Так что вице-президент "наследует" функционал как государственного советника, так и спикера Сената. То есть мы наблюдаем обратный процесс", – разъяснил эксперт.

Он добавил, что появление на арене вице-президента – вопрос не одного дня и даже месяца, поскольку потребует, вероятно, проведения референдума и внесения соответствующих изменений в Конституцию. Поэтому судить об этом пока рано.