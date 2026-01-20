#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
События

Мне нравится уголь: Токаев поддержал заявление Трампа

Токаев поддержал заявление Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 14:40 Фото: unsplash
Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая объяснил роль угля в энергетическом будущем Казахстана и отметил слова главы США Дональда Трампа о важности угля, сообщает Zakon.kz.

Выступление президента РК опубликовала Акорда.

"Казахстан обладает колоссальными запасами угля – около 33 млрд тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 млн тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Между прочим, президент Трамп прав, когда он сказал: "Мне нравится уголь, мне не нравится ветер". Тут есть рациональное зерно", – заявил Токаев.

Он также отметил, что развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта и поручил правительству решить данный вопрос до 20 марта.

Ранее сообщалось, что Токаев наградил участников Национального курултая за вклад в реформы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев: ВВП на душу населения впервые достиг 15 тысяч долларов
14:45, Сегодня
Токаев: ВВП на душу населения впервые достиг 15 тысяч долларов
Токаев о политике Трампа: Заслуживает поддержки
18:00, 14 марта 2025
Токаев о политике Трампа: Заслуживает поддержки
Токаев отметил важность курултая
11:32, 17 июня 2023
Токаев отметил важность курултая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: