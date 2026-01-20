Мне нравится уголь: Токаев поддержал заявление Трампа

Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая объяснил роль угля в энергетическом будущем Казахстана и отметил слова главы США Дональда Трампа о важности угля, сообщает Zakon.kz.

Выступление президента РК опубликовала Акорда.

"Казахстан обладает колоссальными запасами угля – около 33 млрд тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 млн тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Между прочим, президент Трамп прав, когда он сказал: "Мне нравится уголь, мне не нравится ветер". Тут есть рациональное зерно", – заявил Токаев.

Он также отметил, что развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта и поручил правительству решить данный вопрос до 20 марта.

Ранее сообщалось, что Токаев наградил участников Национального курултая за вклад в реформы.