Токаев о политике Трампа: Заслуживает поддержки
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая в Бурабае 14 марта упомянул президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.
Выступая на заседании, глава государства отметил, что утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики.
"Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ, и под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела. На поверку все оказалось проще простого – разворовывались миллиардные бюджеты. Личные капиталы практически всех радетелей "за прогресс и демократию", "права человека", "свободу прессы", "борьбу с коррупцией" никак не совпадают с их заработной платой. Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия "глубинного государства", восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддержки", – сказал Токаев.
По его словам, "всем известно все, что делается в США, имеет непосредственное значение для всего мира".
Кроме того, на заседании Токаев раскритиковал порядок направления казахстанских ученых на стажировку за рубеж.
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