Спорт

"Кайрат" два матча Лиги чемпионов проведет в Астане, с понижением цен на билеты

Футбол Матч ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 16:18 Фото: Zakon.kz
ФК "Кайрат" совместно с УЕФА принял решение провести домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января) на стадионе "Астана Арена", сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба четырехкратного чемпиона Казахстана, практика проведения матчей зимой на Центральном стадионе Алматы показывает, что низкие температуры, отсутствие крыши и риск снегопадов существенно осложняют условия для болельщиков и усложняют обслуживание поля.

Чтобы обеспечить зрителям комфорт и безопасность, матчи решено провести на закрытом стадионе, которым станет "Астана Арена" на ближайшие два матча "Кайрата".

Стоимость билетов составит от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи начнутся 28 ноября, где на одного человека можно купить не более двух билетов.

Встреча с греческим "Олимпиакосом" пройдет 9 декабря, а поединок с бельгийским "Брюгге" запланирован на 20 января.

Свой последний матч в Лиге чемпионов "Кайрат" провел 6 ноября в Милане, где уступил местному "Интеру" – 1:2.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
