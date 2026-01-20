"Брюгге" забил два гола в матче с алматинским "Кайратом"

В Астане проходит матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, где встретились алматинский "Кайрат" и бельгийский "Брюгге". По итогам первого тайма европейский клуб забил два мяча в ворота команды из Алматы, сообщает Zakon.kz.

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и бельгийским "Брюгге" клуб из Европы открыл счет. На 32-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Александара Станковича, который успешно сыграл на подборе, пробив с линии штрафной уже по пустым воротам. В тот момент Темирлан Анарбеков покинул ворота, выбив мяч на серба. До конца первого тайма гости успели оформить второй гол.

Бельгийцы приехали с реальной целью – остаться в гонке за топ-24 и заполучить путевку в плей-офф. А для чемпионов Казахстана это последний шанс сохранить математические шансы в еврокубках.



Отметим, что это последний домашний матч "Кайрата" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В последнем, восьмом туре алматинцы сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

Ранее Zakon.kz писал, что главный тренер "Кайрата" сказал о готовности к игре с "Брюгге".