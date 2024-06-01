"Народный юрист": как прошла акция в Костанайской области

Примерно за час до начала акции костанайцы уже стали собираться в здании одного из крупных торговых центров, где организаторы акции "Народный юрист" проводили бесплатный прием граждан. С какими вопросами пришли жители региона, узнал Zakon.kz.

Стоит отметить, что профессиональную помощь от юристов, адвокатов и представителей различных государственных органов во время акции могли получить не только жители областного центра, но и в городах Лисаковск, Рудный, Житикара, Аркалык, а также в Мендыкаринском, Алтынсаринском, Аулиекольском, Узункольском, Карабалыкском районах региона. Представители более старшего поколения приходили на прием с объемными папками, в которых принесли документы на бумаге, а молодежь – со смартфонами в руках, где хранится все необходимое. Каждый пришедший получал номер и сразу направлялся к столу с нужным специалистом.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Проконсультировать граждан на все участки пришли десятки сотрудников государственных и негосударственных органов. Благодаря этой акции каждый обратившийся житель региона получил возможность задать свой вопрос и сразу получить бесплатную помощь.

"Для этого работали специалисты разных профилей. Это и сфера налогов, и земельных отношений, и семейно-бытовых вопросов, а для частных случаев работали адвокаты", – рассказал в ходе акции первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области Рустем Токбергенов.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Жительница Костаная Татьяна пришла на прием к руководителю областного управления ЖКХ. Женщина не может понять, почему ее очередь на получение жилья сдвинулась не вперед, а назад.

"В 2014 году из-за стихийного бедствия мы потеряли жилье в Узункольском районе, из-за болезни внучки пришлось переехать в Костанай, где нас поставили в очередь на получение жилья и дали комнату в общежитии. Но почему-то в 2024 году моя очередь сдвинулась почти на тысячу "вниз", а в городском отделе ЖКХ причину объяснять не хотят или не могут", – рассказала пенсионерка.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

И если история с восстановлением очередности требует долгих разбирательств и без подачи иска в суд проблему не решить, то на решение вопроса другой жительницы города потребовалось несколько минут.

"Я с детьми собираюсь поехать в гости к родственникам, и мне нужно было оформить доверенность на сопровождение у нотариуса. Решила прийти на консультацию. Оказалось, что оформить документ, который действует по стране, можно самостоятельно через приложение Еgov mobile. Нотариус не только объяснила нюансы, но и помогла получить документ. Акция оказалась для меня полезной, а главное, не заняла много времени и не потребовала денег", – поделилась Аида Смагулова.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Пользуясь тем, что в одном месте собрались представители разных государственных органов, некоторые костанайцы решили использовать такую возможность. К примеру, жительница города Альмира сначала выслушала рекомендации юриста, а затем обратилась к представителю отдела земельных отношений.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По информации организаторов, большинство жителей региона обратились по вопросам жилья, алиментов, пенсий, занятости, здравоохранения, финансовых вопросов и юридической помощи, наследства, финансовых пирамид, обжалования административного постановления, интернет-мошенничества. Каждого обратившегося эксперты не просто выслушали, но и дали практические рекомендации и пошаговую инструкцию для дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что помимо профессиональных юристов, в акции были задействованы следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, представители НПО и госорганов.

Мероприятие в этом году проходит при поддержке правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Во время акции в Алматы население особенно интересовали проблемы мошенничества, брака и семьи, наследства, взыскания долгов, банкротства, регистрации, миграции, ДТП, страховых выплат. В Шымкенте акция прошла на свежем воздухе – на местном Арбате. Там помогли сотням горожан и тоже взяли на контроль проблемы жителей. Во время встречи представители госорганов составляли протоколы и дальше будут помогать жителям в решении их проблем.