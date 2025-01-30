Казахстанский газ застрял на границе Польши: ситуацию прокомментировали в Минэнерго
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Министерство энергетики Казахстана 30 января заявило, что ситуация с вагонами ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) на границе с Польшей урегулирована, сообщает Zakon.kz.
По информации Минэнерго, с 4 по 15 января 2025 года Польская таможенная служба проводила длительный процесс таможенного оформления вагонов-цистерн ТШО. В связи с этим возникли задержки в транспортировке грузов компании в адрес польских получателей.
"Для урегулирования ситуации были проведены переговоры с участием представителей Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Министерства энергетики РК и польских компетентных органов. В результате достигнутых договоренностей 26 января 2025 года Польская таможенная служба начала процесс оформления, что позволило вагонам ТШО продолжить движение к пунктам назначения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ТШО продолжает мониторинг ситуации и взаимодействует с соответствующими органами для обеспечения бесперебойных поставок.
Ранее международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан 30 января 2025 года прокомментировал в Астане ситуацию с застрявшими на польской границе цистернами казахстанского сжиженного газа.
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