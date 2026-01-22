Автомойки в Казахстане будут работать по новым правилам
Сейчас они по всей стране разъясняют новые правила, которые вступили в силу после обновления Водного кодекса. Особое внимание в нем уделено объектам, потребляющим большие объемы воды, в том числе автомойкам.
По новым требованиям использованная вода должна проходить многоступенчатую очистку и затем использоваться повторно – это называется система оборотного водоснабжения.
"Мы провели инвентаризацию всех автомоек города, рассчитали их суточное потребление и выдали предписания о внедрении системы оборотного использования воды. Контроль за исполнением возлагается на наше предприятие". Талгат Мадияров, начальник отдела по работе с общественностью ГКП "Семей водоканал"
Владельцы автомоек поддерживают идею бережливого расходования воды, но отмечают, что внедрить такую систему не так-то просто.
Минимальная стоимость, как говорится в публикации издания "24.kz", хорошего оборудования начинается от одного миллиона тенге, а для установки нужна реконструкция помещений.
"Установка оборудования и фильтров требует больших затрат, а фильтры нужно менять регулярно", – отмечает Елена Гурьева, администратор автомойки.
Так, минимальный расход на автомойках Семея – 70 кубометров воды в месяц. Крупные автомойки расходуют до 250 кубометров.
Стоит отметить, что буквально 16 января 2026 года в пресс-службе "Алматы су" заявили, что в городе автомойки без систем оборотного водоснабжения отключают от воды.