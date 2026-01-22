Автомойки в Казахстане будут работать по новым правилам

До 2030 года все автомойки в Казахстане должны перейти на повторное использование воды. Об этом владельцев объектов предупредили сотрудники местных коммунальных предприятий, объяснив необходимость экономии природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Сейчас они по всей стране разъясняют новые правила, которые вступили в силу после обновления Водного кодекса. Особое внимание в нем уделено объектам, потребляющим большие объемы воды, в том числе автомойкам.

По новым требованиям использованная вода должна проходить многоступенчатую очистку и затем использоваться повторно – это называется система оборотного водоснабжения.

"Мы провели инвентаризацию всех автомоек города, рассчитали их суточное потребление и выдали предписания о внедрении системы оборотного использования воды. Контроль за исполнением возлагается на наше предприятие". Талгат Мадияров, начальник отдела по работе с общественностью ГКП "Семей водоканал"

Владельцы автомоек поддерживают идею бережливого расходования воды, но отмечают, что внедрить такую систему не так-то просто.

Минимальная стоимость, как говорится в публикации издания "24.kz", хорошего оборудования начинается от одного миллиона тенге, а для установки нужна реконструкция помещений.

"Установка оборудования и фильтров требует больших затрат, а фильтры нужно менять регулярно", – отмечает Елена Гурьева, администратор автомойки.

Так, минимальный расход на автомойках Семея – 70 кубометров воды в месяц. Крупные автомойки расходуют до 250 кубометров.

Стоит отметить, что буквально 16 января 2026 года в пресс-службе "Алматы су" заявили, что в городе автомойки без систем оборотного водоснабжения отключают от воды.