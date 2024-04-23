Впервые за историю: как используют паводковую воду в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации отчиталось об использовании паводковой воды в Казахстане. Также ведомство перечислило несомненные плюсы от природной стихии, сообщает Zakon.kz.

К примеру, филиал "Казводхоза" по Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через Атырау.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области приступили к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет. Также в области появилась возможность направить воду в Урало-Кушумскую систему лиманного орошения, которая способна принять около 1 кубокилометра воды из реки Жайык.

Специалисты подчеркивают, что впервые с 2000 года на реке Тобол наблюдается многоводие.

"Крупные водохранилища каскада реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%, что больше, чем в предыдущие годы. Благодаря этому водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

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Также наполнение Астанинского водохранилища позволит в течение года обеспечивать питьевой водой жителей столицы.

Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге.

В продолжении отмечено, что в Акмолинской области на 100% наполнились системы лиманного орошения "Алва" и "Кенбидайк". Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.

Помимо этого водохранилища Карагандинской области полностью наполнены. Собранная в них вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года.

"Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища Улытауской области, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Дополнительно:

приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объеме около 2,3 кубических километра в озеро Балхаш;

в экологических целях вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды;

с 10 апреля из каскада водохранилищ реки Ертис осуществляются природоохранные попуски. Это позволит обеспечить необходимой кормовой базой сельское хозяйство Павлодарской области. В общей сложности планируется сбросить из водохранилищ 6,3 млрд кубометров воды.

Стоит отметить, что с 18 апреля 2024 года казахстанцы могут следить за паводковой ситуацией онлайн в четырех городах страны: Уральске, Атырау, Костанае и Кульсары.

Онлайн-трансляция с мест проведения противопаводковых мероприятий доступна на сайте gov.kz по ссылке.

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