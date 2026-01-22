#Казахстан в сравнении
События

Казахстанцам в Корее дали последний шанс уехать без штрафов и депортации

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 09:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с напоминанием, что казахстанцы, которые находятся и работают в Корее без законных оснований, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, сообщает Zakon.kz.

Такая возможность, как уточнили в ведомстве, действует до конца февраля 2026 года.

В пресс-службе МТСЗ 22 января 2026 года подчеркивают, что договоренность о продлении программы добровольного выезда была достигнута между Минтруда Казахстана и Министерством юстиции Кореи еще в 2025 году.

Переговоры были направлены на снижение уровня нелегальной миграции и защиту прав граждан Казахстана.

"Программа позволяет смягчить правовые последствия для тех, кто готов самостоятельно урегулировать свой миграционный статус. При этом она не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, которые стали нелегальными мигрантами после 1 декабря 2025 года".Пресс-служба МТСЗН РК

Чтобы воспользоваться программой, необходимо иметь:

  • действующий паспорт,
  • заявление о добровольном выезде,
  • авиабилет.

Предварительное уведомление о выезде подается в иммиграционные офисы Кореи за 3-15 дня до даты вылета.

В министерстве также напоминают, что трудоустраиваться за границей следует исключительно на законных основаниях.

Нелегальная работа может привести к штрафам, депортации, запрету на въезд, ограничению прав и риску трудовой эксплуатации.

"Гражданам рекомендуют пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства – государственными программами, лицензированными агентствами занятости и прямыми предложениями работодателей".Пресс-служба МТСЗН РК

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
