Объединение "степных орлов" Казахстана набирает обороты

Молодежное общественное объединение "Дала Қырандары" набирает обороты: все больше молодых людей становятся участниками движения, пропагандирующего здоровый образ жизни и патриотизм.

В Шымкенте открылось региональное представительство, как площадка для дальнейшей деятельности молодежных отрядов. Здесь парни будут заниматься спортом, проходить обучение, развивать гражданскую активность и участвовать в реализации главных инициатив движения.

Сегодня в Шымкенте уже более 80 ребят вступили в ряды "Дала Қырандары": студенты, спортсмены, активисты от 16 лет и старше. Все они нацелены на то, чтобы сделать жизнь города лучше.

Фото: Дала Қырандары

"В первую очередь, это платформа для их развития, – отмечает региональный лидер объединения "Дала Қырандары" Канат Султан. – В приоритетах нашей деятельности, в первую очередь, патриотическое воспитание молодежи, а также популяризация здорового образа жизни, занятия спортом, тем более, нас поддерживают именитые казахстанские спортсмены. Наши ребята активно занимаются борьбой с распространением алкоголя, особенно суррогатного, выявлением тех торговых точек, где спиртное продают молодежи до 21 года, что незаконно. Боремся мы и с распространением наркотиков, закрашивая преступную рекламу интернет-магазинов по их продаже. При этом не просто закрашиваем опасные ссылки, но сверху, в качестве здоровой альтернативы, наносим свои QR-коды с предупреждениями. Так мы стараемся разъяснить молодым людям всю опасность употребления наркотических веществ. Наши парни вовлекают в занятия спортом собственным примером, проводя тренировки на спортивных площадках города".

Фото: Дала Қырандары

Чтобы стать участником движения, нужно, в первую очередь, быть приверженцем здорового образа жизни, проявлять активность, стремиться изменить жизнь к лучшему вокруг себя. Всех вступающих в ряды экзаменуют на физподготовку, знание устава общественного движения, выявляют лидерские качества. Успешно прошедших этапы тестирования, зачисляют в ряды молодых "кыранов". Ребят формируют в отряды, назначают ежемесячную стипендию для стимула и поддержки, обеспечивают корпоративной формой, возможностью бесплатно заниматься спортом. И очень скоро молодые люди начинают чувствовать себя одной дружной командой и даже семьей.

Фото: Дала Қырандары

"В "Дала Қырандары" я уже месяц, – рассказывает один из участников Юсуф Касимов. – Учусь на втором курсе, будущий нефтяник. Занимаюсь спортом. Мне нравится, что мы делаем нашу страну, нашу молодежь лучше и здоровее".

Стоит отметить, что история этого молодежного движения началась три года назад с одного района столицы. А сегодня – отряды и инициативные группы есть уже практически во всех регионах страны.

"Наши участники учатся брать ответственность на себя. За свой двор, район, город и страну. Учатся здоровой гражданской активности, основанной на патриотизме и здоровом образе жизни. Мы стараемся тем самым предотвратить возможное увлечение наркотиками или спиртным, направляем их деятельность в правильное русло, – поясняет координатор, член Совета по молодежной политике при президенте РК Мейрболат Тоитов. – Гордимся нашими ребятами, это настоящие молодые патриоты Казахстана. Они не пройдут мимо любых незаконных действий. Если, допустим, зафиксировали повреждение госсимволов, то обязательно добьются устранения".

Фото: Дала Қырандары

Стоит отметить, что Шымкент стал вторым регионом, где открыли штаб-квартиру "Дала Қырандары". В течение года-двух региональные представительства движения планируют открыть во всех регионах Казахстана, что позволит консолидировать еще больше активных и целеустремленных молодых людей, готовых менять общество Казахстана к лучшему. В клубах у участников движения есть возможность заниматься спортом, проходить тренинги, лекции, повышать свои знания и раскрывать свои таланты. Но главное – совместными усилиями менять жизнь к лучшему.

Партнерский материал