Неосновательное обогащение: в Казахстане набирает обороты мошенничество с участием "дропперов"

В Генеральной прокуратуре Казахстана 1 октября 2024 года заявили, что в стране набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых "дропперов", которых злоумышленники используют в преступных целях, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом.

"Основные схемы включают финансовые операции, когда "дропперы" получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Для пресечения таких фактов Генпрокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с "дропперов" денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 Гражданского кодекса РК.

"На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с "дропперов" взыскано более 110 млн тенге. При этом, в случае установления непосредственной причастности "дропперов" к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Одновременно, как отметили в надзорном органе, прорабатываются вопросы по привлечению "дропперов" к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.

"Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы", – говорится в обращении Генпрокуратуры, адресованном к гражданам.

Вместе с тем Генпрокуратура предупредила, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям.

О том, как мошенники выманивают миллиарды через WhatsApp, можете прочитать по ссылке.