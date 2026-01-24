#Казахстан в сравнении
События

Казахстан вернул из Испании фигуранта крупного таможенного скандала

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 10:07 Фото: pexels
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы по противодействию коррупции КНБ при содействии посольства Казахстана в Испании экстрадировали из Барселоны казахстанца, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, в 2020 году, работая в таможенных органах, он внес ложные сведения в информационную базу, что позволило владельцам восьми автомобилей незаконно избежать уплаты таможенных пошлин на сумму свыше 45 млн тенге.

Известно, что подозреваемый более трех лет скрывался от правоохранительных органов и находился в международном розыске, после чего был задержан в Испании.

В настоящее время он помещен в следственный изолятор Астаны.

Теперь за совершенные преступления ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

5 января мы рассказывали, что из России экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества в особо крупном размере. Об этом можно прочитать по следующей ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
