Казахстан вернул из Испании фигуранта крупного таможенного скандала

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы по противодействию коррупции КНБ при содействии посольства Казахстана в Испании экстрадировали из Барселоны казахстанца, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, в 2020 году, работая в таможенных органах, он внес ложные сведения в информационную базу, что позволило владельцам восьми автомобилей незаконно избежать уплаты таможенных пошлин на сумму свыше 45 млн тенге.

Известно, что подозреваемый более трех лет скрывался от правоохранительных органов и находился в международном розыске, после чего был задержан в Испании.

В настоящее время он помещен в следственный изолятор Астаны.

Теперь за совершенные преступления ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

