Россия выдала Казахстану беглого мошенника

Из России экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Генеральной прокуратуры, злоумышленник в период 2024-2025 годы в Таразе, представляясь сотрудником коммерческой организации, обещая высокий доход при вложении денежных средств, предлагал гражданам заниматься совместным бизнесом по оптовой закупке и последующей реализации различных товаров.

"Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил и потратил на свои нужды. В результате его преступных действий 6 гражданам Казахстана причинен ущерб на общую сумму свыше 100 млн тенге", – рассказали в пресс-службе ведомства 5 января 2026 года.

После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Уже в августе 2025 года его задержали на территории России и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана после экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Теперь, как уточнили специалисты, за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

