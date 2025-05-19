Из Саудовской Аравии вернули казахстанца, задолжавшего алматинцам более 100 млн тенге

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия экстрадировали на родину казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество и неисполнение исполнительного документа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Генпрокуратуре 19 мая, подозреваемый с 2018 по 2023 год в Алматы путем обмана завладел деньгами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге.

"Кроме того, он длительное время уклонялся от исполнения обязательств по поставке оплаченного товара на сумму 82 млн тенге перед алматинской коммерческой компанией. В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В текущем году он был задержан на территории Саудовской Аравии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", – сообщили в ведомстве.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.





"Необходимо отметить, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря заключенному Генеральной прокуратурой Казахстана Соглашению между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче", – добавили в надзорном органе.

16 мая 2025 года в Генеральной прокуратуре рассказали об экстрадиции из Еревана неоднократно судимого казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство.