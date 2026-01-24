#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
503.35
590.63
6.62
События

Необходима конституционная гарантия против интернет-мошенничества – Асанов

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 18:21 Фото: freepik
Заместитель председателя Сената Парламента РК Жакып Асанов на первом заседании Комиссии по конституционной реформе особое внимание уделил вопросам защиты персональных данных. По его словам, в современном цифровом мире права граждан должны защищаться реально и эффективно.

Асанов отметил, что, хотя уличная преступность за последние 10 лет снизилась в девять раз, имущественные преступления переместились в цифровое пространство.

"Реальный кейс. Недавно в Акмолинской области была задержана организованная преступная группа из 25 человек. Что они сделали? Они похитили персональные данные 348 граждан и от их имени оформили кредиты на сумму около 4 млрд тенге. Таким образом, люди не посещали банк, не подписывали документы, а оказались в финансовой ловушке и погрузились в долги. Мы живем не только в реальном мире, но еще и в цифровом. Но не всегда осознаем, какие там существуют угрозы", – сказал член Комиссии по конституционной реформе Жакып Асанов.

Спикер подчеркнул, что в цифровую эпоху защита частной жизни уже не ограничивается бумажными документами или безопасностью на улице. В жизни, зависимой от смартфонов и интернета, персональные данные граждан попадают в руки мошенников и становятся объектом незаконных действий.

"Возникает закономерный вопрос: как защитить права наших граждан в цифровом мире? Как уберечь их от интернет-преступников? В Конституции есть статья 18 о неприкосновенности частной жизни. Но когда она принималась, цифровой мир не был развит так, как сейчас. Мы не жили в интернете так, как сейчас. Тогда мы существовали только в реальном мире. Документы и деньги были у нас в бумажном виде в кармане. Сегодня же значительная часть нашей жизни проходит онлайн. Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но именно в этом пространстве мы крайне уязвимы. Дома и на улице закон нас защищает, а в смартфоне такой защиты нет. Персональные данные переходят из рук в руки, и граждане становятся добычей мошенников – мы видим это ежедневно. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, где бы он ни находился – на улице или в интернете. Это прямой долг государства", – подчеркнул заместитель председателя Сената Парламента РК Жакып Асанов.

В заключение Асанов отметил необходимость отдельного рассмотрения защиты персональных данных в рамках конституционной реформы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Генпрокурор оценил ситуацию с соблюдением конституционных прав казахстанцев
12:47, 14 октября 2025
Генпрокурор оценил ситуацию с соблюдением конституционных прав казахстанцев
Операторы ЦОНов с 2024 года не будут видеть персональные данные граждан
11:19, 21 ноября 2023
Операторы ЦОНов с 2024 года не будут видеть персональные данные граждан
Ластаев: Права человека должны быть приоритетом Конституции
15:35, Сегодня
Ластаев: Права человека должны быть приоритетом Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: