Необходима конституционная гарантия против интернет-мошенничества – Асанов

Заместитель председателя Сената Парламента РК Жакып Асанов на первом заседании Комиссии по конституционной реформе особое внимание уделил вопросам защиты персональных данных. По его словам, в современном цифровом мире права граждан должны защищаться реально и эффективно.

Асанов отметил, что, хотя уличная преступность за последние 10 лет снизилась в девять раз, имущественные преступления переместились в цифровое пространство.

"Реальный кейс. Недавно в Акмолинской области была задержана организованная преступная группа из 25 человек. Что они сделали? Они похитили персональные данные 348 граждан и от их имени оформили кредиты на сумму около 4 млрд тенге. Таким образом, люди не посещали банк, не подписывали документы, а оказались в финансовой ловушке и погрузились в долги. Мы живем не только в реальном мире, но еще и в цифровом. Но не всегда осознаем, какие там существуют угрозы", – сказал член Комиссии по конституционной реформе Жакып Асанов.

Спикер подчеркнул, что в цифровую эпоху защита частной жизни уже не ограничивается бумажными документами или безопасностью на улице. В жизни, зависимой от смартфонов и интернета, персональные данные граждан попадают в руки мошенников и становятся объектом незаконных действий.

"Возникает закономерный вопрос: как защитить права наших граждан в цифровом мире? Как уберечь их от интернет-преступников? В Конституции есть статья 18 о неприкосновенности частной жизни. Но когда она принималась, цифровой мир не был развит так, как сейчас. Мы не жили в интернете так, как сейчас. Тогда мы существовали только в реальном мире. Документы и деньги были у нас в бумажном виде в кармане. Сегодня же значительная часть нашей жизни проходит онлайн. Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но именно в этом пространстве мы крайне уязвимы. Дома и на улице закон нас защищает, а в смартфоне такой защиты нет. Персональные данные переходят из рук в руки, и граждане становятся добычей мошенников – мы видим это ежедневно. Каждый человек должен чувствовать себя защищенным, где бы он ни находился – на улице или в интернете. Это прямой долг государства", – подчеркнул заместитель председателя Сената Парламента РК Жакып Асанов.

В заключение Асанов отметил необходимость отдельного рассмотрения защиты персональных данных в рамках конституционной реформы.