Избран председатель Республиканской нотариальной палаты
Фото: notariat.kz
23 января 2026 года в Астане состоялся XIX внеочередной отчетно-выборный съезд Республиканской нотариальной палаты (РНП), в котором приняли участие 100 делегатов от территориальных нотариальных палат, сообщает Zakon.kz.
Ключевым вопросом повестки мероприятия были выборы председателя РНП.
На должность председателя РНП были выдвинуты:
- председатель нотариальной палаты (НП) Астаны Айгерим Айкешева;
- председатель НП Карагандинской области Айгуль Бексултанова;
- председатель НП Алматы Карагоз Калабаева;
- частный нотариус в Астане, председатель дисциплинарной комиссии РНП Олег Полумордвинов.
По итогам тайного голосования председателем РНП избран Полумордвинов Олег Игоревич, кандидатуру которого поддержали 60 делегатов из 100.
