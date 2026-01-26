#Казахстан в сравнении
Избран председатель Республиканской нотариальной палаты

23 января 2026 года в Астане состоялся XIX внеочередной отчетно-выборный съезд Республиканской нотариальной палаты (РНП), в котором приняли участие 100 делегатов от территориальных нотариальных палат, сообщает Zakon.kz.

Ключевым вопросом повестки мероприятия были выборы председателя РНП.

На должность председателя РНП были выдвинуты:

  • председатель нотариальной палаты (НП) Астаны Айгерим Айкешева;
  • председатель НП Карагандинской области Айгуль Бексултанова;
  • председатель НП Алматы Карагоз Калабаева;
  • частный нотариус в Астане, председатель дисциплинарной комиссии РНП Олег Полумордвинов.

По итогам тайного голосования председателем РНП избран Полумордвинов Олег Игоревич, кандидатуру которого поддержали 60 делегатов из 100.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
