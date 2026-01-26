Избран председатель Республиканской нотариальной палаты

Фото: notariat.kz

23 января 2026 года в Астане состоялся XIX внеочередной отчетно-выборный съезд Республиканской нотариальной палаты (РНП), в котором приняли участие 100 делегатов от территориальных нотариальных палат, сообщает Zakon.kz.

Ключевым вопросом повестки мероприятия были выборы председателя РНП. На должность председателя РНП были выдвинуты: председатель нотариальной палаты (НП) Астаны Айгерим Айкешева;

председатель НП Карагандинской области Айгуль Бексултанова;

председатель НП Алматы Карагоз Калабаева;

частный нотариус в Астане, председатель дисциплинарной комиссии РНП Олег Полумордвинов. По итогам тайного голосования председателем РНП избран Полумордвинов Олег Игоревич, кандидатуру которого поддержали 60 делегатов из 100.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: