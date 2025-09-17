#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.54
637.09
6.52
Общество

Прописать "заповеди для алгоритмов" предложил Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:08 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 сентября 2025 года на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий предложил создать международную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что наряду с климатическими изменениями человечество стремительно входит в новую технологическую эпоху.

"Искусственный интеллект, большие данные, биоинженерия и другие революционные технологии стремительно меняют сферу развития. Но этические нормы не успевают адаптироваться к высокой динамике прогресса. Возникают новые вызовы – свобода выбора и приватность частной жизни, цифровое равенство и безопасность, использование искусственного интеллекта и многих других технологий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он убежден, что универсальные нравственные ценности и идеалы должны быть включены в обсуждение цифрового будущего человечества.

"Любая технология должна работать на благо людей, для этого необходим постоянный диалог духовных лидеров, ученых и технократов-инженеров. В развитии искусственного интеллекта мы видим большую возможность для технологического прогресса страны... Предлагается создать международную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного его использования", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые будут подразумевать уважение к человеческому достоинству и недопустимость дискриминации при принятии решений, носящих судьбоносный характер.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:08
Токаев высказался о рисках ядерного конфликта в мире

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить роль духовных лидеров в борьбе с климатическими изменениями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
"Токаев умеет удивлять" – Андрей Выползов о Послании президента РК
12:28, 09 сентября 2025
"Токаев умеет удивлять" – Андрей Выползов о Послании президента РК
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
"Стратегический ресурс, способный вывести Казахстан на новый уровень": эксперт об "умных" городах
15:10, 08 сентября 2025
"Стратегический ресурс, способный вывести Казахстан на новый уровень": эксперт об "умных" городах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: