Прописать "заповеди для алгоритмов" предложил Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 сентября 2025 года на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий предложил создать международную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что наряду с климатическими изменениями человечество стремительно входит в новую технологическую эпоху.

"Искусственный интеллект, большие данные, биоинженерия и другие революционные технологии стремительно меняют сферу развития. Но этические нормы не успевают адаптироваться к высокой динамике прогресса. Возникают новые вызовы – свобода выбора и приватность частной жизни, цифровое равенство и безопасность, использование искусственного интеллекта и многих других технологий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он убежден, что универсальные нравственные ценности и идеалы должны быть включены в обсуждение цифрового будущего человечества.

"Любая технология должна работать на благо людей, для этого необходим постоянный диалог духовных лидеров, ученых и технократов-инженеров. В развитии искусственного интеллекта мы видим большую возможность для технологического прогресса страны... Предлагается создать международную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного его использования", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые будут подразумевать уважение к человеческому достоинству и недопустимость дискриминации при принятии решений, носящих судьбоносный характер.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить роль духовных лидеров в борьбе с климатическими изменениями.