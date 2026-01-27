#Казахстан в сравнении
События

Казахстанец после звонка из "энергокомпании" продал квартиру и "вывел" деньги за границу

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 13:36 Фото: Zakon.kz
В Петропавловске мужчина остался без жилья и с кредитами после звонков мошенников, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области 27 января 2026 года рассказали, что 58-летний мужчина ответил на телефонный звонок и услышал:

"К вам придет работник энергокомпании для корректировки электросчетчика, продиктуйте номер, который вам поступил в sms".

Он продиктовал четырехзначный код. Вскоре позвонил другой человек, представился специалистом службы безопасности одного из банков и сообщил о том, что якобы мошенники подали от его имени заявки на оформление онлайн-кредитов. Звонивший при этом пообещал: "Наш старший специалист будет работать с вами для аннулирования этих кредитов".

"Новый аферист убедил потерпевшего взять "зеркальные" кредиты и положить деньги на "безопасный счет". В дальнейшем преступники сумели убедить мужчину – якобы некие мошенники выставили его квартиру на торги, и, чтобы предотвратить это, нужно самому продать жилье как можно скорее. Потерпевший продал однокомнатную квартиру и снова перевел деньги на "безопасный счет", откуда деньги ушли в карман аферистов. Общая сумма ущерба составила почти 15,5 млн тенге", – сообщили в полиции.

Сейчас полицейские проводят расследование, устанавливают причастных к преступлению, в том числе дроппов, через которых мошенники вывели деньги из страны.

Стражи порядка напоминают: кто бы вам ни звонил, просьбы продиктовать код из sms, тревожные сообщения о якобы мошеннических атаках, требования взять кредиты и перевести деньги на "безопасный (зеркальный, резервный и так далее) счет" – явно указывают на мошенников.

"Полицейские просят сохранять бдительность, любую информацию, касающуюся финансов, проверять по официальным каналам, лично посещая отделения банков", – обратились в ДП.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
