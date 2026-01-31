Что может произойти, если нагрубить мошенникам

Грубость в разговоре с телефонными мошенниками может обернуться волной спама и навязчивых звонков, сообщает Zakon.kz.

Грубить телефонным мошенникам не стоит, так как это может привести к серьезным последствиям, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Отвечая на вопрос, можно ли резко реагировать на звонок аферистов, эксперт подчеркнула, что этого делать не нужно. По ее словам, разозлившиеся мошенники способны "сделать жизнь невыносимой": на номер могут начать массово поступать звонки и СМС с кодами подтверждения, регистрациями на различных сайтах и спамом.

Колбасина также отметила, что не стоит пытаться троллить мошенников, провоцировать их или выводить на чистую воду. По ее словам, такие действия не принесут результата, а только усугубят ситуацию. Самой безопасной стратегией она назвала немедленное завершение разговора без объяснений.

"Мошенникам не надо ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать, ни тем более выводить на чистую воду. Повесьте трубку, и все. Вы их не переиграете", – подчеркнула эксперт.

