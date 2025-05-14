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Происшествия

Пенсионерка после общения с "полицейским" тайно продала две квартиры и отдала ему все деньги

ключи в руке бабушки, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:47 Фото: pixabay
66-летняя жительница Петропавловска под влиянием мошенника продала две квартиры и отдала ему деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Северо-Казахстанской области от 14 мая, женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов.

"Он сообщил, что кто-то хочет отнять у нее квартиру, и предложил помощь – для этого пенсионерке нужно было срочно оформить якобы фиктивную продажу жилья. Поверив обманщику, женщина продала две квартиры, не рассказав никому, – аферист убедил ее, что это секретное расследование. Однако родственники заподозрили неладное и обратились в полицию", – рассказали в полиции.

Часть денег – 27 млн тенге – женщина успела передать курьеру. Сумму уже отправили в Астану, где ее провели через нескольких подставных лиц. Благодаря работе оперативников деньги удалось перехватить и вернуть хозяйке.

"Также у пенсионерки сохранились банковские чеки, и она сможет попытаться вернуть оставшуюся часть средств через суд. Расследование продолжается", – отметили в полиции.

13 мая начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Астаны Талгат Булегенов озвучил ряд лайфхаков, как разоблачить мошенников.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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