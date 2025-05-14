Пенсионерка после общения с "полицейским" тайно продала две квартиры и отдала ему все деньги

Фото: pixabay

66-летняя жительница Петропавловска под влиянием мошенника продала две квартиры и отдала ему деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Северо-Казахстанской области от 14 мая, женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. "Он сообщил, что кто-то хочет отнять у нее квартиру, и предложил помощь – для этого пенсионерке нужно было срочно оформить якобы фиктивную продажу жилья. Поверив обманщику, женщина продала две квартиры, не рассказав никому, – аферист убедил ее, что это секретное расследование. Однако родственники заподозрили неладное и обратились в полицию", – рассказали в полиции. Часть денег – 27 млн тенге – женщина успела передать курьеру. Сумму уже отправили в Астану, где ее провели через нескольких подставных лиц. Благодаря работе оперативников деньги удалось перехватить и вернуть хозяйке. "Также у пенсионерки сохранились банковские чеки, и она сможет попытаться вернуть оставшуюся часть средств через суд. Расследование продолжается", – отметили в полиции. 13 мая начальник Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Астаны Талгат Булегенов озвучил ряд лайфхаков, как разоблачить мошенников.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: